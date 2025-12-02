استغلالًا لوضعه في ليفربول! .. تحرك سعودي جديد لخطف محمد صلاح "وفريق مفاجئ ينافس الهلال"

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "توك سبورت" نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن القائمين على الرياضة السعودية مُصرين على التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الأول لكرة القدم، ونقله إلى دوري روشن للمحترفين.

المصادر أوضحت أن المسؤولين السعوديين، يريدون استغلال وضع صلاح الحالي مع ليفربول؛ من أجل إقناعه هذه المرة، بالقدوم إلى دوري روشن.

وأشارت المصادر إلى وضع صلاح السيئ في صفوف العملاق الإنجليزي؛ حيث بدأ يفقد أهميته في الفريق خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بالتزامن مع التراجع الكبير في مستواه.