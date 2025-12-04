وداعًا للماضي: ليفاندوفسكي وثنائي مدريد على رأس الأهداف.. الدوري السعودي يغير إستراتيجية سوق الانتقالات بالكامل!

تحول إستراتيجي في مشهد سوق الانتقالات السعودية، حيث يبدو أن هناك تجديدًا فيما يتعلق بخطط الدوري السعودي على الصعيد الاقتصادي والفني.

موقع 365Scores نقل عن مصدر من صندوق الاستثمارات السعودي ملامح خطة انتقالات صيف 2026، والتي يبدو أنها ستترك تأثيرًا واسعًا على سوق اللاعبين، خصوصًا فيما يتعلق بالصفقات المجانية والرواتب الضخمة التي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز تحديات الأندية الأوروبية.

وبحسب المصدر المذكور، فإن الصندوق حدّد ثلاثة أسماء بارزة ضمن قائمة اللاعبين المستهدفين لإبرام تعاقدات مجانية خلال الصيف المقبل، وهم: روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة المخضرم، والألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، والنمساوي دافيد ألابا أحد أبرز لاعبي الخط الخلفي للملكي أيضًا.

ووفقًا للخطة الموضوعة، سيتم عرض هؤلاء اللاعبين على الأندية بناءً على احتياجات كل فريق، مع ترك حرية الاختيار بالكامل للإدارات الرياضية دون فرض أي مسار معين.