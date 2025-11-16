يعتقد لامين يامال أن "ليالي خاصة" تنتظر برشلونة قبل عودته المرتقبة إلى كامب نو. أصبح المراهق نجماً لامعاً في صفوف البلوجرانا في السنوات الأخيرة، وذلك رغم أنه لم يلعب سوى قليلاً في ملعب النادي الكتالوني الشهير. لكن العد التنازلي للعودة إلى ملعبهم المقدس قد بدأ بالفعل، ومن الواضح أن اللاعب الإسباني متحمس للغاية.
"ليالي خاصة قادمة" .. لامين يامال يقطع وعدًا لجماهير برشلونة قبل العودة إلى كامب نو
يامال متحمس للعودة إلى كامب نو
في مايو 2023، ودّع برشلونة ملعب كامب نو مع بدء مبادرة إعادة تطوير ضخمة للملعب. بعد العديد من التأخيرات وبعض الخلافات التي شملت العمال، يستعد الملعب العملاق لإعادة افتتاحه على مراحل في وقت لاحق من هذا الشهر. حصل بطل الدوري الإسباني على موافقة المجلس المحلي لاستضافة حوالي 23000 مشجع عند عودة المباريات التنافسية إلى هذا الملعب، الذي شهد بالفعل حضور 23000 مشجع لمشاهدة حصة تدريبية مفتوحة في وقت سابق من هذا الشهر. بالمناسبة، لعب يامال عددًا قليلاً من المباريات في كامب نو بعد أن ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في أبريل 2023. والآن، عبر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عن سعادته باللعب في هذا الملعب الشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في قصة على Instagram، كتب: "ليالي خاصة قادمة"، قبل أن يركز كاميرا هاتفه على كامب نو.
متى سيلعب برشلونة في كامب نو مرة أخرى؟
خلال معظم العامين الماضيين، وبينما كانت أعمال الترميم جارية في كامب نو، لعب برشلونة في ملعب إستادي أوليمبيك لويس كومبانيس، الذي يتسع لأكثر من 50 ألف مشجع. تشير التقارير إلى أن برشلونة ينتظر الحصول على ترخيص 1B، الذي سيسمح له بفتح مدرج آخر واستيعاب 45,401 مشجع في كامب نو. الآن، يقول جوان سينتيلس، المدير التنفيذي لبرشلونة، إنه يأمل في أن يتمكن الفريق من اللعب في ملعبه الشهير، بسعة أقل من 30,000 متفرج، ضد أتلتيك كلوب في 22 نوفمبر في الدوري الإسباني.
وقال لـ Esport3: "هدفنا هو أن يكون الملعب جاهزًا في الوقت المناسب لمباراة أتلتيك كلوب. بمجرد حصولنا على ترخيص 1B، سنفتح المدرج الجانبي، مما سيمنحنا سعة مماثلة لسعة الاستاد الأولمبي. عندئذ، لن يكون من المنطقي الاستمرار في اللعب هناك - ستقام جميع مبارياتنا هنا".
وأضاف سينتيلس أنهم يأملون في مضاعفة السعة الحالية ثلاث مرات تقريبًا بحلول نهاية عام 2025.
وكشف: "الهدف هو فتح الملعب بالكامل لاستيعاب 62000 متفرج قبل نهاية العام".
يامال يعاني من إصابة
على الرغم من أن العودة إلى كامب نو ستكون عاطفية بالنسبة للاعبي برشلونة ومشجعيه على حد سواء، إلا أنه ليس هناك ما يضمن أن يامال سيشارك في هذه المباراة القادمة. يعاني الشاب من مشكلة في الفخذ تعرف باسم ألم العانة، وهو شيء لعب به مع ناديه ومنتخب بلاده منذ فترة. وقد دارت حرب كلامية بين مدرب برشلونة هانسي فليك ومدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي حول وقت لعب يامال، حيث أعرب الأول عن قلقه من إرهاقه. علاوة على ذلك، أعرب الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) الأسبوع الماضي عن "دهشته واستيائه" لرؤية يامال يخضع لـ"إجراء جراحي" أدى إلى انسحابه من تشكيلة منتخب لا روخا الأخيرة.
بعد استبعاده من المنتخب الوطني قبل تصفيات كأس العالم ضد جورجيا وتركيا، قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "تود الخدمات الطبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تعرب عن دهشتها وانزعاجها بعد أن علمت في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي مع المنتخب الوطني، أن اللاعب لامين يامال خضع لإجراء تداخلي بالترددات الراديوية لعلاج ألم في العانة في صباح ذلك اليوم. وقد أجريت هذه العملية دون إخطار مسبق للطاقم الطبي للمنتخب الوطني، ولم يتم الاطلاع على تفاصيلها إلا من خلال تقرير ورد في الساعة 22:40 من الليلة الماضية، والذي أشار إلى توصية طبية بالراحة لمدة 7-10 أيام. ونظراً لهذه الحالة، وإعطاء الأولوية في جميع الأوقات لصحة اللاعب وسلامته ورفاهيته، اتخذ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قراراً باستبعاد اللاعب من التشكيلة الحالية. نحن على ثقة من أنه سيتعافى جيدًا ونتمنى له الشفاء العاجل والكامل".
ما هو مستقبل يامال وبرشلونة؟
في غضون ذلك، قال دي لا فوينتي إن يامال كان "حزينًا جدًا" لعدم مشاركته في هذه المباريات مع منتخب بلاده.
وقال: "لامين حزين. إنه لاعب ملتزم للغاية بالمنتخب الوطني ومحبوب للغاية". "لقد غادر حزينًا للغاية؛ كان يتطلع للعب هذه المباريات. إنه يريد أن يحظى بموسم رائع مع ناديه، كما أن نهائي كأس العالم وكأس العالم محفوران في ذاكرته. إنه أكثر من يعاني. إنه يريد دائمًا الحضور. لقد غادر حزينًا ومتألمًا. أي شخص يقول عكس ذلك يكذب أو لديه نوايا سيئة. تحدثت معه. عندما تلقينا التقرير الليلة الماضية، تركناه يرتاح. ذهبنا إلى غرفته وتحدثت معه. أخبرته أن هذه هي أول أخبار يسمعها من المنتخب الوطني؛ لا أعرف ما إذا كان لديه أي معلومات عن برشلونة. كان حزينًا ومتألمًا للغاية. كان بخير عندما وصل. لم نكن نعرف أي شيء حتى الليلة الماضية".
عندما تنتهي فترة التوقف الدولية، سيواجه برشلونة كل من أتلتيك بيلباو وتشيلسي وألافيس في غضون أسبوع واحد ليختتم الشهر. ومن المأمول أن يشارك يامال في تلك المباريات على الرغم من مشاكله المستمرة في العانة.