لعنة الإصابة تضرب جوهرة ريال مدريد.. ووصفة جود بيلينجهام هي الحل الوحيد

كان الأسبوع الحالي يحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا للاعب الشاب برونو إيجليسياس، حيث كان يستعد لظهور جديد في التشكيلة الأساسية مكافأة له على مجهوده الكبير في التدريبات والمباريات السابقة، والأهم من ذلك أن المباراة كانت ستقام في مسقط رأسه بمدينة سالامانكا، مما يعني اللعب أمام عائلته وأصدقائه.

ولكن، وكعادة كرة القدم التي لا تعترف بالسيناريوهات العاطفية، تدخل سوء الحظ ليغير المشهد تمامًا. فخلال حصة تدريبية مع فريق الرديف، وبعد وقت قصير من بدء المباراة التدريبية، انزلق برونو وسقط بشكل خاطئ، لتخونه كتفه مرة أخرى وتتعرض للخلع، في تكرار مؤلم لسيناريو عاشه سابقًا.

هذه الإصابة ليست مجرد حدث عابر في مسيرة اللاعب، بل هي تكرار لجراح قديمة، حيث عانى من نفس الإصابة في العام الماضي عندما كان يبدأ خطواته الأولى مع فريق راؤول جونزاليس، ليتحطم حلمه حينها كما تحطم كتفه. الألم هذه المرة كان مضاعفًا، فهو لم يكن جسديًا فحسب، بل نفسيًا أيضًا لضياع فرصة اللعب في الديار، وليجد اللاعب نفسه مرة أخرى في نقطة الصفر، مطالبًا بالبحث عن طريق للعودة والتعافي في وقت لا يحتمل فيه أي غياب طويل، خاصة في ظل المنافسة الشرسة داخل أروقة النادي الملكي لحجز مقعد في التشكيلات الأساسية لمختلف الفئات السنية.