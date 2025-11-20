Lamine Yamal Thibaut Courtois Barcelona Real Madrid 2025-26Getty
"هذا ما سأفعله لو رأيته في مطعم" .. كورتوا يلوم يامال على "الحريق" الذي أشعله في الكلاسيكو!

مشاهد مثيرة للجدل في القمة الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة

اعترف تيبو كورتوا بأن لامين يامال "أشعل النار" في آخر مباراة كلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، والذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو في 26 أكتوبر.

 وشهدت نهاية المباراة، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1، مشاهد مثيرة للجدل، حيث جذب الموهوب الشاب يامال الكثير من الاهتمام خلال المشاجرات التي أعقبت اللقاء.

  • ما قاله يامال قبل مباراة الكلاسيكو في البرنابيو

    أثار يامال الجدل قبل تجدد المنافسة القديمة. نادراً ما تحتاج نيران الكلاسيكو إلى وقود إضافي، لكنها حصلت عليه في شكل سخرية مفاجئة من أكثر اللاعبين الواعدين في كاتالونيا.

    خلال بث مباشر على تويتش لمباراة دوري الملوك، أدلى يامال بتعليق ساخر. عندما سأله إيباي يانوس عما إذا كان فريقه بورسينوس إف سي يذكره بريال مدريد، أجاب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا: "نعم، بالطبع، إنهم يسرقون، ويشتكون..."

    على الرغم من أن هذه الكلمات قيلت على سبيل المزاح، إلا أنها لم تلق قبولاً حسناً في العاصمة الإسبانية. تم إخطار يامال قبل بدء المباراة بأنه يجب أن يستعد لمعاملة قاسية. وقد تحقق ذلك في النهاية عندما أطلق الحكم صافرة النهاية لإنهاء مباراة فوضوية في البرنابيو، حيث حصل بيدري على بطاقة حمراء في الدقيقة 100.

    تبادل لاعبو الفريقين كلمات غاضبة، مع انفجار الأعصاب. انخرط لاعبا ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام في المشاجرات. كان كورتوا، إلى جانب داني كارباخال، من بين الذين توجهوا مباشرة إلى يامال - حيث تم تذكيره بضرورة التحدث أقل خارج الملعب.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لماذا استهدف لاعبو ريال مدريد يامال بعد الكلاسيكو؟

    وخلال حديثه عبر شبكة "كوبي" الإسبانية عن أسباب حدوث تلك المشاجرات، قال الحارس البلجيكي المخضرم كورتوا: "تحدث لامين يامال بطريقة معينة وأشعل النار قليلاً في المباراة، وبالطبع استغلت الصحافة هذا الموضوع. رأيت أنه كان يتحدث مع كارباخال، وبالطبع إذا بدأت في قول شيء ما، فسأقول شيئًا أيضًا. لكن كما قلت من قبل، نحن في جو من التوتر الشديد والأدرينالين، وأحيانًا تقول أشياء لم تكن ضرورية بعد ذلك.

    أعتقد أن الكلاسيكو هكذا؛ أحيانًا نحتاج إلى هذا النوع من الأجواء. في الموسم الماضي خسرنا أربع مرات، وأعتقد أننا بحاجة إلى القليل من هذه الإثارة مرة أخرى. برشلونة هو منافس وعلينا مواجهته؛ عندما فازوا، لم يحترمونا أيضًا".

  • كورتوا ينفي وجود خلاف مع يامال

    بينما حرص كورتوا على إيصال رأيه إلى يامال، الذي اعتبر أنه تجاوز الحدود، إلا أنه أكد أنه لم تنشأ أي خصومة طويلة الأمد بينهما. يعتبر أن كلا الرجلين تحدثا وتصرفا في لحظة غضب.

    وتابع كورتوا قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أي مشكلة مع لامين. هذا شيء يحدث على أرض الملعب، وخارج الملعب لا يوجد شيء. إذا رأيت لامين في مطعم غدًا، سأحييه. أعتقد أنه لا توجد مشكلة بيني وبينه، وهذه أمور تتعلق بكرة القدم.

    "لكن كما قلت، ما فعله كان بمثابة وقود. بالنسبة لنا، كان من المفيد أن نكون متحفزين للكلاسيكو. الكلاسيكو دائمًا ما يحفز، لكن أحيانًا سماع مثل هذه الأشياء يزيد من الحافز أكثر".

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    برشلونة ضد ريال مدريد: متى سيقام الكلاسيكو القادم؟

    يعتقد نجم برشلونة فرينكي دي يونج أن نجوم ريال مدريد تجاوزوا الحدود في استهدافهم ليامال. وقال بعد مباراة حافلة بالأحداث: "عندما أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه عدة لاعبين من ريال مدريد مباشرة إلى لامين. كان ذلك مبالغًا فيه. إذا أراد كارباخال التحدث إليه، كان بإمكانه القيام بذلك على انفراد. إجراء إيماءات على أرض الملعب لا يؤدي إلا إلى تأجيج النيران. لامين لم يقل أبدًا أن ريال مدريد يغش، لم أسمع ذلك أبدًا".

    ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين برشلونة وريال مدريد في كامب نو - الذي سيكون قد أعيد فتحه بحلول ذلك الوقت - في مايو 2026. 

    وفي الوقت الحالي، يتصدر ريال جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة بعد 12 جولة من المباريات - ومن المقرر أن يعود كلا الفريقين إلى المنافسة المحلية هذا الأسبوع بعد فترة التوقف الدولية الأخيرة.

