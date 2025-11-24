Lamine Yamal Estevao Willian 2025-26Getty/GOAL
Ritabrata Banerjee و أحمد فرهود

بعد مقارنته بلامين يامال! .. مدرب تشيلسي يحذر نجمه ويوجه نصيحة مهمة إليه

ماذا قال المدير الفني لنادي تشيلسي قبل مواجهة برشلونة الأوروبية؟..

أيّد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الأول لكرة القدم، النجم البرازيلي الصاعد إستيفاو ويليان؛ ليسير على خطى لامين يامال، جوهرة العملاق الإسباني برشلونة.

لكن.. ماريسكا حذر من المقارنات بين إستيفاو ويامال؛ وذلك قبل القمة الأوروبية بين تشيلسي وبرشلونة، مساء غدٍ الثلاثاء.

برشلونة يحل ضيفًا على تشيلسي، بملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    موسم إستيفاو الأول مع نادي تشيلسي

    أصبح النجم البرازيلي إستيفاو ويليان بالفعل، جزءًا مفيدًا من تشكيل فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا؛ حيث يُشارك بانتظام في مباريات البلوز، وهو في سن الـ18 عامًا فقط. 

    وقد شارك إستيفاو في 16 مباراة مع تشيلسي، بجميع المسابقات المحلية والخارجية؛ وذلك في موسمه الأول بـ"ستامفورد بريدج"؛ مسجلًا 4 أهداف مع تمريرة حاسمة واحدة.

    وفي الشهر الماضي.. أشاد ماريسكا بالجناح البرازيلي؛ قائلاً: "من المثير رؤيته.. الشيء الجيد في إستيفاو هو أنه ليس مثل باقي اللاعبين الشباب، الذين نشعر بالقلق بشأنهم؛ بسبب تقديمهم مباراة جيدة واحدة، مع ظنهم أنهم وصلوا إلى القمة بذلك". 

    وأضاف المدير الفني الإيطالي وقتها: "إستيفاو يلعب جيدًا؛ ولكنه مهذب ومتواضع ويريد أن يتعلم.. أعتقد أن عائلته تقوم بدور كبير في ذلك؛ لذا نحن سعداء جدًا به".

    وشدد إنزو ماريسكا على أن إستيفاو فتى لطيف وطيب؛ لافتًا إلى أنه يحتاج المزيد من الوقت لاكتساب الخبرة، خاصة في مسابقة صعبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

    وتوقع ماريسكا في نهاية تصريحاته - سالفة الذكر -، أن ينتهي المطاف بإستيفاو؛ للعب كمهاجم أو لاعب عمق، أكثر من كونه جناحًا.

    نصيحة مهمة من مدرب تشيلسي إلى إستيفاو

    والآن وقبل مواجهة العملاق الإسباني برشلونة.. أشار الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الأول لكرة القدم، إلى أن النجم البرازيلي إستيفاو ويليان يلعب بالفعل على مستوى عالٍ؛ رغم انه يُمكنه تحسين الكثير من الأمور.

    وعن ذلك يقول ماريسكا في المؤتمر الصحفي؛ قبل مواجهة برشلونة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026: "بالنسبة لي.. من الجميل أن يُشاهد عشاق كرة القدم؛ لاعبين مثل إستيفاو، بالإضافة إلى ثنائي العملاق الإسباني لامين يامال وبيدري جونزاليس".

    وتابع مدرب البلوز: "إستيفاو سيكون نجمًا مهمًا لهذا النادي، بلا شك.. أهم شيء بالنسبة له؛ هو أن يستمتع تمامًا وأن يكون سعيدًا، وألا يفكر في أن يكون أفضل من هذا اللاعب أو ذاك - في إشارة إلى المقارنات بينه ويامال -".

    وطلب ماريسكا من نجمه البرازيلي الصغير، أن يفكر فقط في تطوير نفسه، مع العمل بجد يوميًا؛ وذلك حتى يصبح أحد نجوم الفئة الأولى في تشيلسي، بل والعالم أجمع.

    إستيفاو ويليان.. عبقري كرة القدم الجديد

    المثير في الأمر أنه في وقتٍ سابق من هذا الشهر، وتحديدًا قبل مباراة البرازيل الودية ضد منتخب تونس، أشاد مدرب نسور قرطاج سامي طرابلسي بإستيفاو ويليان؛ عندما قال للصحفيين: "أعتقد أنه عبقري جديد في كرة القدم.. أنه يؤدي أداءً جيدًا للغاية؛ وهو لاعب يُمكن توقع أن يكون من بين العظماء".

    واستطرد طرابلسي: "إذا تمكن إستيفاو من تقديم أداء جيد والفوز بالألقاب، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده؛ فسيكون من بين اللاعبين الذين يمكنهم التنافس على (الكرة الذهبية)، في السنوات القادمة".

    وأوضح مدرب المنتخب التونسي أن إستيفاو يقدّم العديد من الحلول، والكثير من التقنيات والعبقرية؛ مشددًا على أن اللاعبين من هذه النوعية، أصبحوا قلة للغاية.

    لا يُمكن لإستيفاو أن ينجرف في حماسه!

    لا شك أن النجم البرازيلي إستيفاو ويليان، جناح فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، موهبة استثنائية؛ حيث يحظى بفرصة مثالية للتألق في صفوف العملاق الإنجليزي، تحت قيادة إنزو ماريسكا. 

    أيضًا.. يتمتع إستيفاو بمستوى ممتاز مع منتخب بلاده البرازيل؛ حيث سجل هدفين في المباراتين الوديتين اللتين خاضتهما كتيبة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر.

    لكن وسط كل هذه الإشادة.. يتعين على النجم البرازيلي الشاب الحفاظ على مستواه، ولا يجوز له أن يفقد تركيزه أو ينجرف في الغرور. 

    ويأمل إستيفاو ويليان أن يتألق مع البلوز، مساء يوم الثلاثاء؛ عندما يواجه العملاق الإسباني برشلونة على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    جدير بالذكر أن إستيفاو ويليان انضم إلى نادي تشيلسي، صيف 2025؛ قادمًا من صفوف العملاق البرازيلي بالميراس، في صفقة قدرت قيمتها بـ45 مليون يورو.

