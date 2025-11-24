بعد مقارنته بلامين يامال! .. مدرب تشيلسي يحذر نجمه ويوجه نصيحة مهمة إليه

أصبح النجم البرازيلي إستيفاو ويليان بالفعل، جزءًا مفيدًا من تشكيل فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا؛ حيث يُشارك بانتظام في مباريات البلوز، وهو في سن الـ18 عامًا فقط.

وقد شارك إستيفاو في 16 مباراة مع تشيلسي، بجميع المسابقات المحلية والخارجية؛ وذلك في موسمه الأول بـ"ستامفورد بريدج"؛ مسجلًا 4 أهداف مع تمريرة حاسمة واحدة.

وفي الشهر الماضي.. أشاد ماريسكا بالجناح البرازيلي؛ قائلاً: "من المثير رؤيته.. الشيء الجيد في إستيفاو هو أنه ليس مثل باقي اللاعبين الشباب، الذين نشعر بالقلق بشأنهم؛ بسبب تقديمهم مباراة جيدة واحدة، مع ظنهم أنهم وصلوا إلى القمة بذلك".

وأضاف المدير الفني الإيطالي وقتها: "إستيفاو يلعب جيدًا؛ ولكنه مهذب ومتواضع ويريد أن يتعلم.. أعتقد أن عائلته تقوم بدور كبير في ذلك؛ لذا نحن سعداء جدًا به".

وشدد إنزو ماريسكا على أن إستيفاو فتى لطيف وطيب؛ لافتًا إلى أنه يحتاج المزيد من الوقت لاكتساب الخبرة، خاصة في مسابقة صعبة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتوقع ماريسكا في نهاية تصريحاته - سالفة الذكر -، أن ينتهي المطاف بإستيفاو؛ للعب كمهاجم أو لاعب عمق، أكثر من كونه جناحًا.