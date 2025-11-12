Getty
"هل يعود ميسي في يناير؟".. لابورتا يجيب عن السؤال الصعب، ويؤكد: لم أعلم شيئًا عن زيارة كامب نو!
هل يمكن أن يعود ميسي حقًا إلى برشلونة؟
أثار ميسي ضجة هذا الأسبوع بقيامه بزيارة سرية إلى كامب نو والتلميح إلى لم شمل. في رسالة نُشرت على إنستجرام، اختتم بالكلمات: "أتمنى يوماً ما أن أتمكن من العودة، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، كما لم أتمكن من..."
تم الآن طرح مسألة عودة ميسي المحتملة كلاعب على لابورتا، ولكن رئيس برشلونة تعامل معها باقتضاب، وقال لراديو كتالونيا: "احتراماً لميسي، ولاعبينا، وأعضائنا، هذا ليس الوقت المناسب للمضاربة بسيناريوهات غير واقعية".
- Getty/Instagram
لابورتا يعلق على زيارة ميسي السرية
شارك لابورتا أيضًا أفكاره حول رحلة ميسي الأخيرة إلى "الديار" وكشف أنه لم يكن لديه أي فكرة أن الفائز بكأس العالم كان يخطط لزيارة الملعب.
وأضاف: "لم أكن أعلم أنه قادم، لكن سبوتيفاي كامب نو هو منزله. عندما شرحوا كيف حدث ذلك، أعتقد أنه كان قرارًا عفويًا لطيفًا؛ كان قد أنهى العشاء للتو وشعر بالرغبة في المجيء مع بعض الأصدقاء. من الصواب أن يتلقى ليو أجمل تكريم في العالم. عندما ينتهي (الملعب)، ستكون لدينا سعة 105,000 مشجع، لذا نود أن يكون هناك. نحن نعمل على التكريم وعلى ضمان رؤية أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وكجزء من التكريم، نود أن نقدم لليو التكريم الذي يستحقه".
يأمل برشلونة في إقامة تكريم لميسي بمجرد اكتمال أعمال تجديد الملعب القديم الشهير للنادي أخيرًا. لم يُمنح ميسي الفرصة ليودع جماهير برشلونة بشكل صحيح عندما غادر على عجل إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 بعد أن عجز الكتالونيون عن تمويل عقد جديد للنجم الكبير. ومنذ ذلك الحين، قال لابورتا مرارًا وتكرارًا إن تكريم ميسي سيكون الطريقة المثلى لافتتاح كامب نو المُجدَّد، على الرغم من عدم الإعلان عن أي خطط رسمية حتى الآن.
ميسي يكشف عن رغبته في العودة إلى برشلونة
وقع ميسي مؤخرًا عقدًا جديدًا حتى نهاية موسم 2028 في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) مع إنتر ميامي، مما أنهى فعليًا إمكانية عودته إلى برشلونة بصفقة دائمة.
ويقول اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إنه كان "قرارًا سهلاً" اتخاذه حيث يواصل الاستمتاع بالحياة مع فريق الدوري الأمريكي.
ومع ذلك، فقد كشف مؤخرًا أيضًا عن مدى رغبته في العودة إلى دياره في برشلونة مع عائلته في المستقبل، لأنه يفتقد المدينة.
وقد ثارت تكهنات بأن ميسي قد يعود للتوقيع مع برشلونة على سبيل الإعارة في يناير للحفاظ على لياقته الكاملة قبل بدء الموسم التحضيري مع إنتر ميامي لموسم 2026 في الدوري الأمريكي، مع نصب عينيه على كأس العالم الصيف المقبل.
في حديثه قبل زيارته السرية لكامب نو، قال لـ "سبورت": "نحن نشتاق لبرشلونة كثيرًا، لدرجة أن الأطفال باستمرار، وزوجتي، يتحدثون عن برشلونة، وعن فكرة العيش هناك مرة أخرى. لدينا منزلنا، كل شيء، لذا هذا ما نريده. أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه لأنني منذ ذهبت إلى باريس لم أعد إلى كامب نو أيضًا ثم انتقلوا إلى مونتجويك. سيكون من الغريب العودة إلى الملعب الجديد ورؤيته لأن آخر مرة رأيته فيها كانت منذ زمن بعيد وسيكون من المثير أن أعيش (ذلك) مجددًا وأتذكر كل ما كان، بغض النظر عن حقيقة أن الملعب مختلف. ممتن للمودة كما هو الحال دائمًا ولا شيء سوى الشكر".
- AFP
ميسي يستعد لمباريات الأرجنتين الودية
يتواجد ميسي حاليًا مع تشكيلة منتخب الأرجنتين، استعدادًا لمباراة ودية ضد أنغولا خلال فترة التوقف الدولي. يلتقي الفريقان يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يبدأ ميسي المباراة.
