مبابي ضد أولمبياكوس | "سوبر كيليان" بطل خارق وسط مدينة فقدت أبطالها .. ومحمد صلاح يحبطه بـ30 ثانية!

6 دقائق و42 ثانية، هي فترة كافية لعمل أشياء خاطفة في حياتك اليومية، لكن في حياة نجم بحجم الفرنسي كيليان مبابي، فهي فترة كافية للغاية من أجل أن يسجل "هاتريك" في أقوى بطولة كروية على وجه الأرض، والحديث هنا عن دوري أبطال أوروبا.

اليوم استعاد ريال مدريد شخصية البطل الحقيقية بعد 3 أسابيع مزعجة مرت على النادي الملكي، من حيث النتائج والمستوى، وكلمة السر في هذه العودة، هي أيضًا عودة الفتى الفرنسي المدلل لممارسة هوايته المفضلة وزيارة شباك المنافسين، ليس مرة ولا اثنين بل ثلاثة وفي أقل من 7 دقائق، وذلك قبل أن يسجل الرابع في الشوط الثاني ليتسبب في فوز عصيب لفريقه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة (4-3).

هذه المدة رغم قصرها، إلا أنها شهدت نسخة مرعبة من كيليان مبابي، وفي النسخة العربية من "Goal.com" نحاول أن نستعرض ما حدث هذه الليلة من صاحب الحذاء الذهبي في أراضي أحفاد الإغريق.