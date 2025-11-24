كريم بنزيما يشكو غاضبًا بعد هزيمة الدحيل .. وكونسيساو يسخر مؤكدًا أنه "أفضل من لاعبي الاتحاد"!

العميد حل اليوم الإثنين، ضيفًا على الفريق القطري، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وحسم أصحاب الأرض المباراة لصالحهم برباعية مقابل هدفين، حيث تكفل نجمه الجزائري عادل بولبينة بإحراز ثلاثية "هاتريك".

الهزيمة جمدت رصيد العميد عند النقطة السادسة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري الغرب، فيما ارتفع رصيد الدحيل إلى النقطة السابعة في المركز السادس.