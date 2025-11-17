Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"أمتلك عروضًا أوروبية" .. كريم بنزيما يثير الجدل في مستقبله مع الاتحاد ويحدد موعد اعتزاله

ماذا قال كريم بنزيما عن مستقبله؟

تحدث كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده مع عملاق جدة، بشكلٍ رسمي.

بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد، يرتبط بعقدٍ مع عملاق جدة حتى 30 يونيو 2026؛ الأمر الذي يعطيه الحق في التفاوض مع أي فريقٍ آخر، بدءًا من يناير القادم.

  • Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    موعد اعتزال كريم بنزيما "المحتمل"!

    وفي هذا السياق.. أعلن كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رغبته في الاستمرار بلعب كرة القدم؛ لمدة عامين إضافيين.

    وقال بنزيما في تصريحات مع صحيفة "آس"، مساء اليوم الإثنين: "سأبلغ 38 عامًا في شهر ديسمبر القادم.. أرى أنني قادر جسديًا على اللعب لعامين أخريين، قبل الاعتزال".

    ورغم ذلك.. أكد المهاجم الفرنسي أنه لا يعلم هل يكمل العامين الإضافيين، في الملاعب السعودية مع نادي الاتحاد، أم سيخوض تجربة احترافية جديدة.

    وأضاف بنزيما: "عقدي مع الاتحاد اقترب من نهايته، وما زلت لا أستطيع الجزم ببقائي أو رحيلي.. في الوقت الحالي أنا سعيد جدًا هُنا، حيث أتلقى الكثير من الود من اللاعبين والجماهير والمدرب وكافة العاملين في النادي".

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريم بنزيما يرغب في الاستمرار مع الاتحاد.. ولكن!

    واستكمالًا لحديثه.. لم يخفِ كريم بنزيما رغبته في البقاء بصفوف نادي الاتحاد؛ وذلك من خلال تجديد عقده، لمدة عام أو اثنين.

    وعن ذلك يقول بنزيما: "أفضل شيء بالنسبة لي هو الاستمرار هُنا؛ لكن ليس فقط البقاء لمجرد البقاء.. الدوري السعودي يتطور باستمرار، وأنا شاهدت هذا الأمر خلال العامين الماضيين".

    وشدد المهاجم الفرنسي على أنه عندما يحين وقت الحديث عن مستقبله، سيجلس مع مسؤولي الاتحاد؛ للاستماع إلى خططهم، ومن ثم اتخاذ القرار.

    وفتح بنزيما الباب أمام العودة إلى أوروبا مجددًا، حال عدم رضاه عن عرض الاتحاد؛ وذلك بعد المحادثات المرتقبة مع مسؤولي النادي، في الأيام القادمة.

    وكشف بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، عن تلقيه بعض العروض الأوروبية؛ لافتًا إلى أنه سيقيّم كل شيء، ثم يختار بحكمة كبيرة.

    واعترف كريم بنزيما أن أجواء دوري أبطال أوروبا، لا تزال تغريه حتى الآن؛ حيث يتابع مباريات فريقه السابق ريال مدريد في هذه المسابقة، وتأتيه الكثير من الأفكار في ذهنه.

  • Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 43 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 71 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

  • ittihad kooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب