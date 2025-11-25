كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز يُحددان مكان حفل زفافهما المرتقب

يرتبط كريستيانو رونالدو، نجم النصر ومنتخب البرتغال، والأرجنتينية جورجينا رودريجيز في علاقة عاطفية منذ عام 2016، حين كان لاعبًا في ريال مدريد وكانت هي تعمل في إحدى متاجر الملابس.

وقد أعلن الثنائي في أغسطس الماضي عن خطوبتهما بعد تلك العلاقة الممتدة لما يزيد عن التسع سنوات، ومؤخرًا أكد رونالدو أن حفل زفافهما سيُقام الصيف القادم عقب نهاية مونديال 2026.

رونالدو تحدث عن كيفية تقدمه لخطبة جورجينا قائلًا "كان الوقت حوالي الواحدة صباحًا، وكانت بناتي نائمات في الغرفة. قدم لي أحد أصدقائي الخاتم لأقدمه لجيو (جورجينا)، وعندما كنت أعطيها الخاتم دخل اثنان من أطفالي وقالا "أبي، أنت ستعطي الخاتم للأم وستطلب منها الزواج"، عندها قلت "واو، هذه هي اللحظة المناسبة لأقول نعم".

"كنت أعلم أنني سأقوم بذلك يومًا ما، لكن لم أخطط للقيام به حينها. لأن بناتي قالا ذلك وأصدقائي كانوا يصورون، كان هذا ما أريده وقدمت الخاتم. لم أركع على ركبة واحدة لأنني لم أكن مستعدًا، لكنها كانت لحظة جميلة وألقيت خطابًا".

"كانت بسيطة، أنا لست رجلًا رومانسيًا جدًا، حسنًا، أنا رومانسِي بطريقتي، لكن ليس من النوع الذي يجلب الزهور كل أسبوع إلى المنزل. لكنها كانت جميلة، وعرفت أن هذه هي امرأة حياتي، لذا فعلت ذلك وأتمنى أنني فعلت ذلك بشكل جيد."

وأضاف حول حفل الزفاف "نخطط للقيام بذلك بعد كأس العالم ومع الكأس! لكنها ليست من النوع الذي يحب الحفلات الكبيرة، فهي تفضل الأمور الخاصة، لذا سأحترم هذا القرار".

يُشار إلى أن رونالدو لديه خمسة أطفال، اثنان منهم، ألانا مارتن وبيلا إزميرالدا، من جورجينا. أما أكبر أبنائه، كريستيانو جونيور، فقد وُلِد عام 2010 قبل ارتباطه بها، ولديه طفلان آخران، إيفا وماتيو، من الأم البديلة عام 2017. وفي عام 2022، واجها الحزن بعد وفاة مولودهما أنجيل.