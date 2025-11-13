Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
أحمد فرهود

صدمة كبرى .. كريستيانو رونالدو مهدد بالغياب عن انطلاق كأس العالم 2026 ومدرب البرتغال: "اللقطات أظهرت طرده بشكل مبالغ فيه"!

حدث تاريخي بـ"طرد" كريستيانو رونالدو لأول مرة مع منتخب البرتغال..

ردود أفعال واسعة شهدتها مباراة منتخب البرتغال ضد مستضيفه الأيرلندي، مساء يوم الخميس؛ ليس بسبب النتيجة، وإنما لطرد الأسطورة كريستيانو رونالدو.

رونالدو تعرض لحالة طرد، في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي خسرتها البرتغال (0-2) ضد أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. تأجل تأهُل البرتغال إلى المونديال، لليلة السادس عشر من نوفمبر 2025؛ عندما تستضيف منتخب أرمينيا الأول لكرة القدم، على أرضها ووسط جماهيرها.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب "المجموعة السادسة" من التصفيات المونديالية، برصيد 10 نقاط من 5 مباريات؛ وبفارق نقطتين عن المجر "الوصيفة"، و3 نقاط عن أيرلندا "الثالثة".

  • كيف تعرض كريستيانو رونالدو لـ"الطرد" ضد أيرلندا؟

    شهدت الدقيقة 59 من عمر مباراة منتخب البرتغال ضد مستضيفه الأيرلندي، لعبة مشتركة بين الأسطورة كريستيانو رونالدو والمدافع دارا أوشي، داخل منطقة الـ18.

    في هذه اللعبة.. سقط أوشي على أرضية الملعب، بعد تلقيه ضربة من رونالدو؛ ليقوم الحكم بإشهار الكارت الأصفر ضد الأسطورة البرتغالية، الذي وجّه إشارات مستفزة إلى المدافع الإيرلندي والجماهير، تدل على بكائهم.

    إلا أن الأمر انقلب تمامًا؛ عندما جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" إلى حكم المباراة، بأن تدخل رونالدو على أوشي، يستحق أكثر من الكارت الأصفر.

    وبالفعل.. بعد ذهاب الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"، عاد وأشهر الكارت الأحمر في وجه رونالدو في الدقيقة 61؛ لتقوم الجماهير الأيرلندية برد الصفعة للأسطورة البرتغالية، حيث ودعته وهو يغادر أرضية الملعب بإشارات البكاء.

    كريستيانو رونالدو مهدد بـ"الغياب" عن انطلاق كأس العالم 2026

    وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبوتس" عبر موقعها الرسمي - باللغة الإنجليزية -، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، يواجه خطر الغياب عن المباريات الأولى من بطولة كأس العالم 2026.

    الشبكة كشفت عن أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تنص على أن عقوبات الإيقاف الناتجة عن "اللعب العنيف"؛ تنقل مباشرة إلى بطولة كأس العالم، ما لم تنفذ في التصفيات.

    وأوضحت الشبكة أن رونالدو مهدد بالإيقاف مباراتين أو أكثر؛ وذلك بسبب استخدامه "اللعب العنيف" ضد مدافع أيرلندا دارا أوشي، في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    وأشارت إلى أن رونالدو سيغيب بشكلٍ مؤكد عن مباراة البرتغال وأرمينيا، في الجولة السادسة "الأخيرة" من التصفيات الأوروبية.

    وشددت على أن البرتغال إذا تأهلت بشكلٍ مباشر، إلى بطولة كأس العالم 2026؛ فإن أي عقوبة إضافية على مهاجم نادي النصر، ستنتقل إلى المونديال.

  • تأكيد جديد على صدمة كريستيانو رونالدو الكبرى

    المعلومة سالفة الذكر.. أكدها عبدالمجيد المنصور، نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي سابقًا، المحاضر الحالي في لوائح وأنظمة كرة القدم.

    المنصور كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "البطاقة الحمراء التي تحصل عليها الأسطورة كريستيانو رونالدو، في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، سيعقبها قرارًا انضباطيًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ بإيقاف اللاعب 3 مباريات على الأقل".

    وأوضح المنصور أن البرتغال إذا تأهلت مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026، سيغيب كريستيانو عن أول مباراتين على الأقل في دور المجموعات.

    وأضاف المسؤول السابق في اتحاد الكرة السعودي: "وإذا كان المنتخب البرتغالي وصيفًا لمجموعته في التصفيات؛ سيكون إيقاف كريستيانو في مباراتي الملحق".

    مدرب منتخب البرتغال يعلق على طرد كريستيانو رونالدو التاريخي

    ومن ناحيته.. علق الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، على طرد الأسطورة كريستيانو رونالدو في المواجهة ضد أيرلندا، مساء يوم الخميس.

    مارتينيز قال في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة، نقلتها منصة "دازن" العالمية: "لا يوجد أي عنف.. رونالدو حاول فقط إبعاد المدافع عنه".

    واعتبر المدير الفني الإسباني أن الأسطورة البرتغالية، لم يكن محظوظًا أبدًا؛ حيث أن "زوايا اللقطة" التي تعرض للطرد فيها كانت سيئة للغاية، لذلك أظهرت تدخله على مدافع أيرلندا بشكلٍ مبالغ فيه.

    واختتم مارتينيز تصريحاته في هذا الشأن؛ بالقول: "إنه أول طرد ضد كريستيانو مع منتخب البرتغال.. هذا أمر لا يصدق حقًا".