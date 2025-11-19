حضور تاريخي لنجم النصر رفقة جورجينا .. ترامب: بسبب رونالدو .. نجلي يحترمني أكثر قليلًا الآن!

حضر رونالدو هذا الحدث البارز إلى جانب مجموعة من قادة الأعمال والتكنولوجيا العالميين، بما في ذلك ماسك، رئيس شركتي Tesla و X. تم تنظيم هذا الحدث الرسمي لتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكان هذا أول ظهور معروف لرونالدو على الأراضي الأمريكية منذ عام 2016. ويؤكد حضوره مع الوفد السعودي دوره كوجه عام للاستثمارات الدبلوماسية والرياضية الأخيرة للمملكة. بدأ ترامب العشاء بخطاب، أشاد فيه باجتماع "شخصيات مرموقة لا تصدق" مثل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وعدد من المليارديرات، وقادة الأعمال البارزين.

تشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم العام المقبل، إلى جانب كندا والمكسيك، وتأهلت البرتغال للبطولة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن المباراة النهائية ضد أرمينيا بسبب الإيقاف بعد حصوله على أول بطاقة حمراء دولية له خلال مباراة التصفيات مع جمهورية أيرلندا. ومع ذلك، لا يزال ترامب يخص رونالدو بتكريم خاص في خطابه.