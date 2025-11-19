في حفل عشاء فاخر أقيم في البيت الأبيض تكريماً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حضور نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. واعترافاً بإعجاب ابنه الأصغر بارون بمهاجم نادي النصر والمنتخب البرتغالي، مازح ترامب قائلاً إن اللقاء زاد من احترام ابنه له. ورافقت رونالدو في الحفل الرسمي خطيبته جورجينا رودريجيز، والتقطا صورة سيلفي مع إيلون ماسك في إحدى المراحل.
حضور تاريخي لنجم النصر رفقة جورجينا .. ترامب: بسبب رونالدو .. نجلي يحترمني أكثر قليلًا الآن!
ضيوف من النجوم في حفل بالبيت الأبيض
حضر رونالدو هذا الحدث البارز إلى جانب مجموعة من قادة الأعمال والتكنولوجيا العالميين، بما في ذلك ماسك، رئيس شركتي Tesla و X. تم تنظيم هذا الحدث الرسمي لتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكان هذا أول ظهور معروف لرونالدو على الأراضي الأمريكية منذ عام 2016. ويؤكد حضوره مع الوفد السعودي دوره كوجه عام للاستثمارات الدبلوماسية والرياضية الأخيرة للمملكة. بدأ ترامب العشاء بخطاب، أشاد فيه باجتماع "شخصيات مرموقة لا تصدق" مثل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وعدد من المليارديرات، وقادة الأعمال البارزين.
تشارك الولايات المتحدة في استضافة كأس العالم العام المقبل، إلى جانب كندا والمكسيك، وتأهلت البرتغال للبطولة في وقت سابق من هذا الأسبوع دون كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن المباراة النهائية ضد أرمينيا بسبب الإيقاف بعد حصوله على أول بطاقة حمراء دولية له خلال مباراة التصفيات مع جمهورية أيرلندا. ومع ذلك، لا يزال ترامب يخص رونالدو بتكريم خاص في خطابه.
الرئيس ترامب: "شرف كبير حقًا"
قال الرئيس ترامب: "كما تعلمون، ابني معجب كبير برونالدو، أينما كان رونالدو هنا. وقد التقى بارون به، وأعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلاً الآن، لمجرد أنني قدمته لكم. لذا أود أن أشكركما على حضوركما هنا. إنه لشرف كبير حقاً".
- Getty Images
تنامي الصداقة بين رونالدو وترامب
تفاعل رونالدو مؤخرًا مع الرئيس، حيث أرسل له قميصًا موقّعًا عليه عبارة "إلى الرئيس دونالد ج. ترامب، نلعب من أجل السلام". وقال نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق في ذلك الوقت: "إنه أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم. أحد أهم الأشخاص هو رئيس الولايات المتحدة. إذا استطعنا مساعدة بعضنا البعض لتحقيق ذلك... فهو أحد الأشخاص الذين أرغب في مقابلتهم للجلوس والتحدث معهم. سواء كان ذلك هنا أو في الولايات المتحدة، أو في أي مكان يريده، أعلم أنه كان هنا في السعودية مع رئيسنا، محمد بن سلمان. أتمنى أن ألتقي به يوماً ما".
- Getty
قلق البرتغال بشأن كأس العالم
كان رونالدو من أوائل الذين هنأوا البرتغال على تأهلها لكأس العالم بعد أن شاهد زملاءه في المنتخب الوطني يهزمون أرمينيا بتسعة أهداف، وسيشارك في بطولة دولية كبرى أخرى. يواجه روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، خسارة لاعبه الأساسي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم عندما تنطلق البطولة في يونيو المقبل، لأن رونالدو لا يزال عليه خوض مباراتين من عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه بسبب ضربه أحد الخصوم بمرفقه، ولكن من المقرر تقديم استئناف.
وقال مارتينيز: "بعد المباراة، يكون الوقت صعبًا لأن المشاعر قد تكون غير واضحة. رأيت رد فعله على الاستفزاز. بدأ الأمر في بداية المباراة، في كل لعب في منطقة الجزاء. بل بدأ الأمر في اليوم السابق في المؤتمر الصحفي. وكان رد فعله محاولة لمواصلة اللعب. قد يسقط الآخرون على الأرض ويطلبون ركلة جزاء. إنها ليست حركة عنيفة، وليست بطاقة حمراء بسبب العنف، ولكنها رد فعل على استفزاز. علينا أن نحاول عرض القضية والاستعداد جيدًا. أعتقد أنه سيكون من الظلم جدًا فرض إيقاف طويل".
وقد أوضح رونالدو بالفعل أنه في سن 41، ستكون كأس العالم 2026 هي الأخيرة له.