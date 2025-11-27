"سيشارك في ذلك الموعد" .. تفسير غريب لغياب رونالدو عن دوري أبطال آسيا 2 "ليس الروزنامة أو السن"!

أثبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بأنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2، بعدما تأهل بجدارة إلى دور الـ16، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور خمس جولات من جدول المجموعة الرابعة.

النصر واصل نتائجه المميزة في البطولة الآسيوية "الثانية"، بفوزه العريض على استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة (4-0)، في هيسور، حيث وقّع على الرباعية، كل من جواو فيليكس، محمد سيماكان، ساديو ماني، أيمن يحيى.

ورغم قيده في القائمة الآسيوية، إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لم يشارك في أية مباراة مع النصر في دوري أبطال آسيا 2، مع مرور خمس جولات من دور المجموعات، الأمر الذي أثار التساؤلات حول سبب غياب "الدون"، عن تلك البطولة، التي تقدم فيها كتيبة جورج جيسوس، نتائج عريضة، وكان من شأنها أن تزيد غلة القائد من الأهداف، في ظل طموحه نحو تحقيق الألف هدف خلال مسيرته الكروية.