"أحترم روني ولكن!" .. كريستيانو رونالدو مطالبًا بدخوله صراع الحذاء الذهبي: إحراز الأهداف في إسبانيا أسهل من السعودية

أبدى رونالدو تقبله التام لتفضيل روني للأرجنتيني ميسي على نجم النصر في صراع الأفضل بينهما، مشيرًا إلى أن ذلك لن يؤثر سلبًا على علاقته بالمهاجم الإنجليزي.

روني كان قد أشاد بالنجم البرتغالي وانضباطه والتزامه وجهده، لكنه اختار ميسي في رده على الأفضل بين اللاعبين، إذ قال "إنه لا يكره كريستيانو ولكنه يفضل الأسطورة الآخر ليونيل ميسي".

رونالدو سُئل عن ذلك من مورجان فأجاب "لا مشكلة، لا مشكلة"، لينفجر الإعلامي المخضرم من الضحك واصفًا إجابة "الدون" بالدبلوماسية، إلا أن رونالدو عاد ليؤكد أنها الحقيقة.

بقوله "لا، حقًا لا مشكلة. لست غاضبًا من إجابته ولا مشكلة لدي. كل شخص حر في اختياره، كانت لي علاقة جيدة مع روني حين كنا نلعب لمانشستر يونايتد، ليس صديقي بالمعنى الحقيقي، لا يأتي لمنزلي ويتناول الغداء أو العشاء معي، كلمة صديق هي كلمة عميقة ومختلفة، كانت تجمعنا علاقة جيدة لكن لسنا أصدقاء، ليس مثل ريو فيرديناند مثلًا".

أجاب "ليس لدي شيئًا ضده حقًا، الأمر عادي وكل تلك الأمور عادية، لاعبه المفضل أو اختياراته لا تمثل مشكلة لي. أنا أحترمه، لكن كنت أحترمه أكثر حين كنا نلعب لأني أراه قدم الكثير من الأمور الجيدة لمانشستر يونايتد وفزنا بالعديد من الألقاب معًا. أشكره على كلامه عني ووصفه إياي بالعبقري، سأصافحه حين أراه وأحضنه حتى، لم يعد لدي الوقت لأهاجم الأشخاص وأقف ضدهم. الأمور جيدة بالنسبة لي".