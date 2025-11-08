"نعمل على تحقيق حلمنا" .. رسالة مهمة من كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على نيوم

سجل رونالدو هدفه رقم 953 في مسيرته في الدقيقة 65 من المباراة التي حقق فيها النصر فوزه الثامن على التوالي في بداية موسمه بالدوري. حصل جواو فيليكس على ركلة جزاء عندما تعرض لدفع في ظهره أثناء محاولته استعادة الكرة المرتدة من تسديدة رونالدو من مسافة قريبة والتي تصدى لها زميلهما لويس ماكسيميانو. نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق سجل الركلة بجدارة من على بعد 12 ياردة، ليمنح العملاق السعودي تقدمًا لا يمكن تعويضه 2-0 على فريق نيوم الذي كان أقل قوة، والذي خسر لاعبًا بعد طرد لوتشيانو رودريجيز، عندما حكم عليه بأنه ضرب لاعب النصر عمدًا بمرفقه.

كانت ركلة الجزاء هي الهدف رقم 83 لرونالدو في الدوري السعودي للمحترفين منذ انضمامه إلى النصر في عام 2023. إذا أضفنا إلى ذلك 17 تمريرة حاسمة في المسابقة، فإنه قد تجاوز معدل التهديف المذهل الذي سجله في وقت سابق من مسيرته، مما يجعل سعيه لتحقيق 1000 هدف في مسيرته يبدو وكأنه إجراء شكلي وليس تحديًا.