هدف "ريال مدريد" لا ينفي الحقيقة .. رونالدو أقوى من جيسوس في النصر والخليج يُقدم الدليل!

سجل رونالدو هدفًا عالميًا أعاد للذكريات أهدافه الجميلة مع ريال مدريد وخاصة ذلك الذي أجبر جمهور يوفنتوس على التصفيق له في مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب يوفنتوس أرينا موسم 2017-2018، لكن هذا لا يمنع حقيقة أنه قدم أداءً سلبيًا في الدقائق الـ94 التي سبقت لحظة الهدف.

خط هجوم النصر قدم مباراة ممتازة على صعيد الأداء الفردي، سواء في الأدوار الهجومية أو الدفاعية، ولكن رونالدو لم يكن ضمن تلك المنظومة، فاللاعب لم يُقدم الكثير خلال اللقاء وخضع لرقابة مدافعي الخليج وكان كثيرًا خارج صورة الهجوم النصراوي الذي قاده بامتياز ساديو ماني وجواو فيليكس بمساهمة أنجيلو وويسلي.

رونالدو لعب المباراة كاملة، سجل الهدف الوحيد في آخر لحظاتها، سدد 8 مرات منها 4 على المرمى، وقد أهدر فرصتين محققتين، لمس الكرة 38 مرة، تعرض للخطأ مرة واحدة فقط، وحاول المراوغة مرة واحدة وكانت ناجحة، وقد فاز بمواجهتين فرديتين من أصل 3.

رونالدو مرر 25 تمريرة، كان منها 23 صحيحة، وقد مرر 20 تمريرة صحيحة في نصف ملعب الخصم بنسبة نجاح 91% .. ما يُبرر ذلك الرقم الممتاز أن جل تلك التمريرات كانت سهلة ومباشرة لزملائه! فاللاعب اكتفى بتمريرة واحدة مفتاحية طوال اللقاء.

الأرقام قد تخدع البعض وتُظهر أن رونالدو كان حاضرًا في المباراة، لكن الواقع مختلف تمامًا .. حيث كان اللاعب بعيدًا عن مستواه وحتى الفرصتين اللتين سنحتا له أهدرهما.