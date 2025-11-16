ronaldo-portugal
زهيرة عادل

وسط ذروة الهجوم عليه .. حقيقة قد تؤلم كريستيانو رونالدو أكثر في طريقه نحو الألف هدف!

لن يكون إنجازًا فريدًا يا الدون!

"هدفي هو الوصول لألف هدف في مسيرتي" .. عبارة تتردد على مسامعنا مع كل مبارة يشارك بها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ الموسم الماضي، بعدما كشف عن حلمه الشخصي أمام كل ما يطالبه بالاعتزال بعد وصوله لعام 40.

هو لا يواصل مداعبة الساحرة المستديرة، لمجرد اللعب، إنما لا يزال لديه أهداف يريد تحقيقها، ليس شرطًا أن تكون جماعية، بل ربما أصبح فردية أكثر من أي وقتٍ مضى، كون اعتزاله أصبح أقرب كذلك.

لكن رغم اقتراب منتخب البرتغال من التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 إلا أن قائده كريستيانو رونالدو لا يعيش أفضل فتراته على المستوى الفردي، تحديدًا بعد مواجهة أيرلندا..

تلك المباراة التي أقيمت في 13 من نوفمبر الجاري، بين البرتغال وأيرلندا ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي شهدت أول حالة طرد في مسيرة الدون الدولية.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    رونالدو تحت نيران الانتقادات

    مواجهة البرتغال وأيرلندا، لم تمر بسلام على رفاق صاروخ ماديرا، حيث تلقوا الهزيمة بثنائية نظيفة، لكن أمل المونديال لا يزال قائمة، إذ أنهم في حاجة للفوز أو التعادل أمام أرمينيا اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات، لضمان التأهل المباشر لنهائيات الحدث العالمي.

    لكن المشكلة لدى رونالدو نفسه، حيث شهدت تلك المباراة إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه صاحب الـ40 عامًا في الدقيقة 61، بعدما اعتدى بالضرب دون كرة على مدافع الخصم دارا أوشي داخل منطقة الـ18.

    حكم المباراة وقتها اكتفى بالكارت الأصفر في البداية، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو تبين أن رونالدو وجه كوعًا" في ظهر أوشي ما استدعى طرده من اللقاء.

    تصف الدون وُصف بـ"الطفولي"، خاصةً وأن المباراة كانت حاسمة ومن شأنها أن تقود البرتغال للحدث العالمي، لكنه لم يحسن ضبط نفسه، ما عرضه لهجوم قوي من قبل الصحف البرتغالية. (طالع المزيد من هنا)

    • إعلان

  • عقبة جديدة في طريق "الألف هدف"

    خلال الفترة الماضية، كان جمهور صاروخ ماديرا يلوم على جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر السعودي، استبعاد النجم البرتغالي من مباريات دوري أبطال آسيا 2، رغم أنه أوضح أن قراره راجع لحاجة الأخير للراحة في ظل ضغط المباريات.

    لكن جماهير الدون ترى أن جيسوس عطله بهذه الطريقة عن الوصول أسرع لحلم "الألف هدف"، في ظل تواضع الخصوم بالبطولة القارية.

    لكنهم يحلمون الآن بوصوله لحلمه هذا في كأس العالم 2026 – حال تأهل البرتغال بالطبع – حيث وصل رصيده الحالي لـ953 هدفًا.

    إلا أنه بخلاف قرار جيسوس، هنا عقبة جديدة من شأنها أن تُطيل الطريق على كريستيانو بعض الشيء، حيث أنه مهدد بالإيقاف بعد الطرد أمام أيرلندا..

    الأكيد أن رونالدو سيغيب عن لقاء الليلة أمام أرمينيا، لكن بحسب بعض خبرات اللوائح والأنظمة الدولية، فإنه قد يتم إيقافه لمدة ثلاث مباريات على الأقل في ظل تعمده العنف مع لاعب الخصم.

    هذا يعني أنه حال حسم البرتغال لتأهلها لنهائيات كأس العالم 2026 أمام أرمينيا الليلة، فإن الدون قد يغيب عن أول مباراتين لمنتخب بلاده في الحدث العالمي المقبل.

  • حقيقة قد تزيد آلام رونالدو أكثر

    حتى وإن بدى رونالدو ثابتًا أمام الطرد الذي تلقاه، متهمًا خصمه بالتمثيل أو ما شابه، ورغم محاولات الاتحاد البرتغالي حاليًا بالتظلم تجاه هذا الطرد لتقليل مدة الإيقاف المحتملة إلا أن الركض وراء "الألف هدف في المونديال"، لن يكون فريدًا يا الدون!

    إن سألت رونالدو نفسه عن حلمه سيرد عليك: "يبدو أنك تشاهد أفلامًا كثيرة.. هذا الأمر يسعدني بالطبع؛ لكنني أنظر إلى أرض الواقع فقط"، فهذا ما قاله لأحد الصحفيين الذي أخبره أن الحلم قد يتحقق في المونديال، لكن الدون لا يقول الحقيقة في مثل هذه الأوقات كتقليله من تحقيق كأس العالم نفسه – على سبيل المثال لا الحصر -.

    الحقيقة الأكيد هنا أن الأسطورة البرازيلي بيليه قد سبق وأن حقق هذا الحلم من قبل، بل تخطاه بكثير..

    بيليه دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعدما نجح في تسجيل 1279 هدفًا طوال مسيرته في الملاعب، التي شهدت تمثيله لناديي سانتوس ونيويورك كوزموس، بجانب منتخب بلاده بالطبع.

    تلك الحقيقة ربما لن تقلل من إنجاز رونالدو حال الوصول لـ"ألف هدف"، لكن الأكيد أن تصريحاته الأخيرة تشير إلى عدم علمه بهذه المعلومة، وبالقياس على كونه نجم يريد الانفراد بالأرقام الشخصية، فإنها محتمل أن تعكر صفوه نحو هدفه!

  • تقسيم أهداف رونالدو الـ953

    بالنظر للأهداف التي سجلها كريستيانو رونالدو خلال مسيرته فإن أغلبها جاء مع ريال مدريد، حيث الفترة التي شهدت إنجازاته الأكبر على المستوى الجماعي كذلك بواقع 450 هدفًا.

    فيما أحرز الدون 145 مع مانشستر يونايتد (على فترتين)، 143 مع منتخب البرتغال، 109 أهداف مع النصر، و101 هدف مع يوفنتوس، وأخيرًا خمسة أهداف مع سبورتنج لشبونة.

    الآن ما علينا سوى ترك القوس مفتوًا في انتظار "هل يتحقق الحلم الشخصي لكريستيانو رونالدو في كأس العالم؟" سنرى!