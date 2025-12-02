كأس العرب 2025 | "خطأ يتحمله ياسر المسحل" .. هيرفي رينارد لن يتواجد في مباراة المنتخب السعودي وجزر القمر!

الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث يستعد للتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.
وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.
وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.
وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:
* مباريات: 45.
* فوز: 21.
* تعادل: 10.
* خسارة: 14.
* أهداف مسجلة: 57.
* أهداف مستقبلة: 38.
أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:
* مباريات: 21.
* فوز: 9.
* تعادل: 5.
* خسارة: 7.
* أهداف مسجلة: 24.
* أهداف مستقبلة: 23.
جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.