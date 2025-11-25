هل يغيب عن افتتاح كأس العالم 2026؟ .. "فيفا" يحسم عقوبة كريستيانو رونالدو بعد الطرد التاريخي مع البرتغال

المثير في الأمر أن طرد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ صُنِف على أنه حدث تاريخي بالفعل.
ويعتبر هذا الطرد؛ هو الأول في تاريخ رونالدو مع منتخب البرتغال، وذلك في المباراة رقم 226 دوليًا.
ولعب رونالدو 225 مباراة دولية سابقة مع المنتخب البرتغالي، قبل مواجهة أيرلندا؛ تحصل خلالها على 32 كارت أصفر، ولكنه لم يطرد أبدًا.
إلا أنه في الحقيقة.. تاريخ الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، مليئًا بالكروت الحمراء سواء المباشرة أو بإنذارين؛ وذلك مع الأندية التي مثّلها، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.
* تاريخ كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء:
- ريال مدريد: 6 كروت حمراء في 438 مباراة رسمية.
- مانشستر يونايتد: 4 كروت حمراء في 346 مباراة رسمية.
- يوفنتوس: كارت أحمر واحد في 134 مباراة رسمية.
- النصر: كارت أحمر واحد في 117 مباراة رسمية.
أي أن الأسطورة البرتغالية طرد 12 مرة طوال مسيرته مع الأندية؛ وتحديدًا ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس والنصر.