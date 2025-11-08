"خطأ فادح سيشوه صورته" .. هجوم جديد من مشجعي كاين على مبابي بسبب خلافه مع "مغني راب"

ومع ذلك، قوبل رد مبابي بانتقادات من مشجعي كاين، الذين يواصلون الاحتجاج على ملكيته للنادي.

بعد المنشور الذي نشره المهاجم السابق لموناكو وباريس سان جيرمان على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أحد مشجعي كاين، سيباستيان، لـ RMC Sport: "نحن مصدومون، مثل الجميع. هذا أمر محزن.

أوريلسان شخصية مشهورة جدًا في كاين. كيليان مبابي ارتكب خطأً فادحًا سيشوه صورته. إذا كان يعتقد أنه يمكنه تحريض مشجعي كاين ضد أوريلسان، فسيواجه صعوبة بالغة؛ أوريلسان هو مثال أعلى. الأغنية هي محاكاة ساخرة. الرد على الأغنية بحرفيتها أمر محفوف بالمخاطر".

في غضون ذلك، شكك براهيم تيام، المدافع السابق لفريق كاين، في رد مبابي، بحجة أن الأغنية لا تستهدفه بشكل مباشر، على الرغم من ذكر اسمه.

كتب ثيام على X: "جملة النكتة مأخوذة من عنوان أغنية لأوريلسان تتحدث عن توأمه الشرير، صوت صغير ينتقد كل شيء وكل شخص، حتى عائلته وأصدقائه وزوجته - إنها ليست مسألة شخصية، ...

"من المؤسف تعريض النادي للخطر من خلال هذا النوع من المنشورات".