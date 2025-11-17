كامافينجا في سباق مع الزمن .. والسر في يد تشابي ألونسو!

يواجه النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، فترة هي الأكثر حسمًا في مسيرته الكروية، حيث يجد لاعب خط وسط ريال مدريد نفسه في سباق محموم ضد الزمن لضمان مقعده في قائمة المنتخب الفرنسي النهائية لكأس العالم المقبلة.
مع تراجع دوره في ناديه تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، وتراكم الإصابات المقلق، بات مستقبل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا محفوفًا بالمخاطر، حيث أمامه مهلة قصيرة تمتد حتى منتصف مايو المقبل، الموعد الذي سيعلن فيه المدرب ديدييه ديشان عن قائمته، ليغير واقعه المرير ويثبت جدارته بالدفاع عن شعار منتخب بلاده في المحفل العالمي.