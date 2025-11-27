Fifa World Cup (Goal Only)Goal AR
من المونديال الذهبي إلى مقترح روسيا "الغريب" .. بطولات خرجت من رحم كأس العالم!

نسخة ذهبية من "كأس العالم" خسرتها البرازيل في النهائي..

قبل أيام، أطلّت علينا روسيا، بفكرة غير تقليدية لبطولة جديدة، تُسهم في عزلها عن العالم، وتستنبط فكرتها من المونديال الذي ينتظره الجميع في الصيف المُقبل.

في ظل الحظر الذي تعاني منه روسيا، بقرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي، من المشاركة في جميع المسابقات العالمية والقارية، بات المنتخب يخوض مباريات ودية مع فرق من خارج أوروبا، على مدار 3 سنوات، فيما تم منع "الدب الروسي" من المشاركة في آخر نسختين من كأس العالم، سواء "قطر 2022" أو "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026".

في ذلك السياق، استقرت روسيا على فكرة جديدة، تجعلنا نفكر في تلك البطولات التي خرجت من رحم كأس العالم، سواءً بطابع رسمي أو ودية، ما بين مستمر - حتى الآن - ومتوقف، بل إن هناك بطولة مبتكرة، لم تطل علينا سوى بنسخة وحيدة.

منذ ظهور لعبة كرة القدم إلى الوجود، نمت معها فكرة الجمع بين الأمم في بطولة واحدة، وطبقت الفكرة للمرة الأولى، سواءً عبر بطولة "كأس السير توماس ليبتون"، في عام 1909، والتي كانت تجمع بين الأندية، بحيث يمثل كل نادٍ دولة مختلفة، ثم الاعتراف بدورة الألعاب الأولمبية، لتصبح بطولة عالمية للهواة في 1914، ومن ثم ظهور فكرة تبني الاتحاد الدولي لإقامة كأس العالم، ويعود الفضل فيها إلى المحامي الفرنسي جول ريميه، الذي أخرج الفكرة إلى النور، لتقام النسخة الأولى في عام 1930.

    كأس عالم "بديلة" .. ما هو مقترح روسيا؟

    وذكر موقع "تيليجراف"، بأن روسيا تسعى لإقامة بطولة على أرضها، تجمع بين المنتخبات التي فشلت في التصفيات، وتأكد عدم مشاركتها في كأس العالم 2026.

    ووفق "المقترح الروسي"، تقام البطولة بمشاركة ما بين 8 و12 منتخبًا، بالتزامن مع منافسات كأس العالم، التي تقام في يونيو 2026.

    وتتجه المؤشرات نحو قبول عددٍ من الدول "المستبعدة" من المونديال، على غرار صربيا، اليونان، تشيلي، بيرو، فنزويلا، نيجيريا، الكاميرون، الصين وأرمينيا، بجانب روسيا، وفي حالة تطبيق القرار على أرض الواقع، فسوف تقام المباريات على الملاعب الأربعة التي استضافت كأس العالم 2018.

    ولكن، هل تلك الفكرة الفريدة من نوعها، هي الأولى التي استنبطت فكرتها من كأس العالم؟ الإجابة لا، بل إن هناك بطولات أخرى تبنت فكرة الجمع بين الأمم منذ قديم الأزل، ويمكن أن نستعرضها في السطور التالية..

  • الكأس الذهبية لأبطال العالم

    ومن بين الأفكار التي خرجت من رحم المونديال، ظهرت فكرة عبقرية، بإنشاء بطولة دولية تجمع بين أبطال كأس العالم عبر تاريخها، في إطار الاحتفال بمرور 50 عامًا على أولى نسخ المونديال.

    رغم أن الفيفا لم يعترف بها رسميًا، إلا أن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، استضافة بطولة "كأس العالم المصغرة"، أو "الكأس الذهبية لأبطال العالم"، خلال عام 1980، والتي تجمع بين الأبطال الستة للمونديال - وقتها -، وهم "أوروجواي، إيطاليا، ألمانيا الغربية، البرازيل، الأرجنتين"، وكان يُفترض أن تشارك إنجلترا، بطل نسخة 1966، إلا أنها انسحبت من المشاركة، بسبب جدول المباريات المزدحم، ليتم استدعاء هولندا، باعتبارها وصيف كأس العالم "مرتين".

    في نسختها الأولى - والأخيرة -، أقيمت البطولة من مجموعتين، بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة للنهائي مباشرة، فيما فازت أوروجواي باللقب، بعد الفوز على البرازيل في المشهد الختامي، بنتيجة (2-1)، حيث سجل ثنائية اللاسيليستي، خورخي باريوس وفيكتورينو، بينما وقع سوكراتيس على هدف السليساو من علامة الجزاء.

    البطولة "الودية" التي مهّدت لظهور كأس القارات

    كثير من عشاق كرة القدم، يملكون ذكريات مع بطولة كأس القارات، التي خرجت - أيضًا - من رحم المونديال، لتجمع بين أبطال القارات الستّ كل أربع سنوات، تحت مظلة "الفيفا".

    ولكن، هناك بطولة ودية حملت معها فكرة ظهور كأس القارات، وهي "الكأس الذهبية الأسترالية"، التي أقيمت بمناسبة احتفال أستراليا بالمئوية الثانية للاستقلال.

    أقيمت تلك البطولة في عام 1988، وجمعت بين المنتخبات التالية..

    * الأرجنتين: بطل كأس العالم 1986.

    * السعودية: بطل كأس آسيا 1988.

    * البرازيل: المصنف الأول عالميًا.

    * أستراليا "المضيف".

    وتم تنظيم البطولة بنظام المجموعة، يتأهل فيها الأول والثاني للمباراة النهائية، بينما يلعب المنتخبان الآخران مباراة تحديد المركز الثالث.

    وفازت البرازيل باللقب حينها، بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين، من توقيع روماريو ومولر، فيما فازت الأرجنتين بالمركز الثالث، على حساب السعودية، بثنائية نظيفة أيضًا، دوّنها دييجو سيميوني وأوسكار ديرتيسيا.

    هذه البطولة مهّدت لفكرة الأمير فيصل بن فهد، بإقامة بطولة تجمع بين أبطال القارات حول العالم، إلى أن تحققت الفكرة على أرض الواقع، بإنطلاق بطولة "كأس الملك فهد" الودية في نسختي 1992 و1995، ثم تحوّلها إلى كأس القارات، التي حملت اعتراف الفيفا كبطولة رسمية منذ عام 1997، ثم استمرت البطولة حتى نسخة 2017 التي توجت بها ألمانيا، قبل أن يتم إلغاء البطولة بقرار رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

    منذ أوائل القرن العشرين .. "6 محطات" وراء كأس العالم للأندية

    مثل كل بطولة تبدأ بفكرة تتحقق على أرض الواقع، فإن إقامة بطولة دولية تجمع بين أندية من بلدان مختلفة، أيضًا لها جذور قديمة، لأفكار مهدّت الطريق نحو ظهور كأس العالم، ولكن على مستوى الأندية.

    الحديث هنا عن بطولة نظمتها صحيفة "لا ستامبا سبورتيفا" الإيطالية، تحت مسمى "تورينو إنترناسيونالي"، عام 1908، بمشاركة أندية من إيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا، وفاز بها فريق سيرفيت إف سي السويسري، بعد التغلب على تورينو الإيطالي بنتيجة (3-1).

    ومع دخول إنجلترا في السباق، أقيمت كأس السير توماس ليبتون، في تورينو، في نسختي 1909 و1911، وفاز بها فريق وست أوكلاند تاون، وكان فريقًا للهواة يتكون معظمه من عمال مناجم الفحم.

    ومع ظهور كأس العالم للمنتخبات، بدأت الفكرة تلوح حول إقامتها أيضًا على مستوى الأندية، في خمسينيات القرن العشرين، حيث مرت بالعديد من المحطات، التي نذكرها في النقاط التالية..

    * كوبا ريو: بطولة أنشئت في البرازيل عام 1951، كبطولة غير معترف بها من الفيفا، وفاز بالميراس باللقب بعد فوزه على يوفنتوس، على ملعب ماراكانا، بحضور 200 ألف مشجع، فيما توج فلومينيسي وفاسكو دي جاما بنسختي 1952 و1953.

    * كأس العالم المصغرة في فنزويلا: أقيمت بين عامي 1952 و1957، وكانت عادة ما تلعب بمشاركة ناديين من أوروبا، وآخرين من أمريكا الجنوبية.

    * كأس الإنتركونتينينتال: انطلقت عام 1960، وتجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، واستمرت حتى عام 2004، وكان ريال مدريد وميلان وبوكا جونيورز، ضمن الأكثر تتويجًا بها بـ3 ألقاب.

    * كأس العالم للأندية: انطلقت نسختها الأولى في عام 2000، ولأسباب تسويقية، توقفت لمدة 4 سنوات، ثم عادت في 2005، لتستمر إقامتها سنويًا حتى 2023، بمشاركة أبطال القارات الست مع بطل الدوري المحلي للبلد المضيف.

    * كأس الإنتركونتينينتال "بنظام جديد": أعاد الاتحاد الدولي، إطلاق بطولة كأس الإنتركونتينينتال من جديد، لتقام بمشاركة أبطال القارات الست، في عام 2024، وتوج ريال مدريد بالنسخة الأولى.

    * كأس العالم للأندية "بنظام جديد": وقرر الفيفا، توسيع بطولة مونديال الأندية، لتشهد مشاركة 32 فريقًا، وحصد تشيلسي اللقب الأول في عام 2025.