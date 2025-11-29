تبديل بين الشوطين وبطاقات حمراء متعددة.. الرعب يسيطر على جماهير برشلونة في مواجهة ألافيس!

مع بداية المباراة نجح بابلو إيبانيز، لاعب ألافيس، في تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة الأولى من المباراة، إلا أن لامين يامال، أدرك التعادل سريعًا لأصحاب الأرض، وعادت المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 26 أرسل رافينيا عرضية من الجانب الأيسر، قابلها أولمو بتسديدة أرضية سكنت الشباك، ليتقدم برشلونة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد تمريرة من لامين يامال.

وبعد انتصار اليوم واصل برشلونة، تحقيق النتائج الإيجابية مؤخرًا وارتفع رصيده إلى النقطة 34، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام جيرونا، يوم غد الأحد، بينما تجمد رصيد ألافيس، عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر، وبفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط.