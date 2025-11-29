FBL-ESP-LIGA-CELTA-BARCELONAAFP
بلال محمد

تبديل بين الشوطين وبطاقات حمراء متعددة.. الرعب يسيطر على جماهير برشلونة في مواجهة ألافيس!

قلق بين جماهير برشلونة...

عاشت جماهير برشلونة، حالة من القلق من احتمالية إصابة إريك جارسيا، مدافع الفريق الكتالوني، الذي غادر مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، في الدوري الإسباني، بين شوطي المواجهة.

واستضاف برشلونة، نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت على ملعب سبوتيفاي، كامب نو، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

  • انتصار ثمين وتألق أولمو

    مع بداية المباراة نجح بابلو إيبانيز، لاعب ألافيس، في تسجيل هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة الأولى من المباراة، إلا أن لامين يامال، أدرك التعادل سريعًا لأصحاب الأرض، وعادت المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة الثامنة.

    وفي الدقيقة 26 أرسل رافينيا عرضية من الجانب الأيسر، قابلها أولمو بتسديدة أرضية سكنت الشباك، ليتقدم برشلونة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد تمريرة من لامين يامال.

    وبعد انتصار اليوم واصل برشلونة، تحقيق النتائج الإيجابية مؤخرًا وارتفع رصيده إلى النقطة 34، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام جيرونا، يوم غد الأحد، بينما تجمد رصيد ألافيس، عند النقطة 15 في المركز الرابع عشر، وبفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط.

  • ضربة تقلق جماهير برشلونة

    عانى إريك جارسيا، مدافع برشلونة، من كسر في الأنف، في مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا، قبل أسابيع مما اضطره إلى ارتداء قناع لحماية الوجهة، وفي مباراة الليلة تلقى المدافع الإسباني صاحب الـ 24 عامًا، ضربة في وجهه من دينيس سواريز، لاعب ألافيس، وسقط أرضًا وهو ينزف، ودخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، الذي قام بعدها وواصل اللعب.

    إلا أن المدرب هانز فليك، قرر استبداله بين شوطي المباراة، والدفع بزميله جول كوندي، بدلًا منه، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن إصابة إريك، إلا أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن قرار المدرب الألماني، باستبداله كان بشكل احترازي، فقط لحماية اللاعب قبل الفترة الهامة المقبلة بالنسبة للفريق الكتالوني.

  • تجديد الثقة

    يقدم جارسيا مستويات مميزة مع برشلونة، في الفترة الأخيرة دفعت إدارة الفريق الكتالوني، للكشف عن رغبتها في استمرار اللاعب داخل قلعة كامب، وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" في وقت سابق فإن إدارة الفريق الكتالوني، دخلت في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد العقد، بعد اتفاق الطرفين على كافة الشروط.

    في سياق متصل حاول باريس سان جيرمان، التعاقد مع إريك جارسيا، بناء على طلب المدرب لويس إنريكي، إلا أن اللاعب رفض العرض وقرر الاستمرار مع برشلونة، حيث انه يشعر بالسعادة مع الفريق الكتالوني، ووفقًا للتقارير الصحفية فإنه سيجدد عقده مع البلوجرانا، حتى صيف 2030.

  • لقطات تثير الجدل وبطاقات حمراء معقدة

    شهدت مباراة برشلونة، وألافيس الكثير من الجدل التحكيمي، وحالة غضب من أعضاء وجماهير الفريق الكتالوني، تجاه الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس، عند تجاهل احتساب ركلة جزاء، ورفض العودة إلى تقنية الفيديو.

    تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف الشوط الأول عندما تعرض لامين يامال لاحتكاك قوي في الفخذ، وسقوط واضح داخل منطقة جزاء ألافيس، مما استدعى دخول الطاقم الطبي لإسعافه، واستغرقت عودته للملعب بضع دقائق.

    على الرغم من وضوح التدخل وتأثر اللاعب، أصر الحكم أورتيز أرياس على قراره بعدم احتساب ركلة جزاء، وترك اللعب يستمر.

    وأشهر الحكم البطاقة الحمراء، في وجه أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الكتالوني، عقب استبدال رافينيا، ودخول بيدري بدلًا منه في الدقيقة 60، وكان النجم البرازيلي، يتحدث مع الحكم الرابع، وفي الوقت ذاته التقطت عدسات الكاميرات، حكم المباراة وهو يشهر البطاقة الحمراء، وبعد الإعادة تبين أنه سورج، المدرب الثاني للفريق الكتالوني، بسبب خروجه من مقاعد البدلاء وهو يقوم بإشارات واحتجاجات على قرارات حكم اللقاء.

    وأشارت التقارير الصحفية إلى أن حكم اللقاء دون في تقريره، أنه تم طرد عضو آخر من أعضاء الجهاز الفني لبرشلونة، بسبب احتجاجاته العنيفة على قرارات التحكيم.

  • ما التالي لبرشلونة؟

    سيكون برشلونة، على موعد مع فترة حاسمة، ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم، عندما يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، ثم بعدها يحل ضيفًا على فياريال، يوم السبت المقبل.

    وعلى الصعيد الأوروبي، سيستضيف برشلونة، نظيره آينتراخت فرانكفورت، مساء يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ويطمح الفريق الكتالوني، إلى الخروج بنقاط المباراة كاملة لتحسين وضعه في ترتيب المجموعات، التي يحتل فيها المركز الثامن عشر ومعه سبع نقاط، جمعهم من فوزين وتعادل وهزيمتين.

