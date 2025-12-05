"هنيئًا لمن جلس على أريكته!".. قرعة كأس العالم 2026 تبدأ بانتقادات صحفية لاذعة

في الوقت الذي يتابع فيه ملايين المشاهدين حول العالم قرعة كأس العالم المقبلة من منازلهم الدافئة، عبّر الصحفي الأمريكي الرياضي زاك لوي عن استيائه الشديد من سوء تنظيم عملية دخول الإعلاميين لمقر الفعالية، في تعليق ساخر انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

لوي، الذي يعمل رئيسًا لتحرير منصة BTL Video ويكتب لعدد كبير من المؤسسات الإعلامية العالمية مثل ESPN والجارديان ومجلة "فور فور تو" وJapan Times وFotMob وIndependent، نشر صورة لأجواء ماطرة ومثلجة خارج موقع القرعة، مُرفقة بتعليق لاذع أثار موجة جديدة من الانتقادات الموجهة للجنة المنظمة الأمريكية.

“مبارك لكل من يشاهد القرعة من أريكته في المتزل بدلًا من أن يعلق في طابور لا ينتهي تحت الثلج والبرد المجمّد”.. هذه هي العبارة التي نشرها لوي عبر "إكس" في إشارة واضحة إلى أن عشرات الصحفيين والإعلاميين ظلّوا عالقين في طوابير طويلة تحت الأمطار والثلوج ولساعات، في مشهد اعتبره الكثيرون غير مقبول على الإطلاق في حدث عالمي بهذا الحجم.

الصورة التي نشرها لوي — والتي أظهرت الإعلاميين واقفين وسط أجواء صقيع قبل السماح لهم بدخول "كينيدي سنتر" في العاصمة الأمريكية — أثارت جدلًا واسعًا، ليس فقط لأنها أشارت مرة أخر إلى سوء التنظيم، بل لأنها جاءت لتؤكد مخاوف قديمة متعلقة باستعدادات الولايات المتحدة لاستضافة النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا.