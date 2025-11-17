قاعة المشاهير المجلد السابع | ديفيد بيكهام .. أكثر من مجرد أيقونة شعبية: لماذا يعتبر الأكثر تقديراً بين أبطال عصره؟

منذ نهاية التسعينيات وطوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان ديفيد بيكهام نجمًا بارزًا وحلم كل مراهق من الناحية الكروية والأسلوبية: فقد كان الجمهور يقلد مظهره بشكل جماعي - من خصلات الشعر الأشقر على طراز فرق البوب إلى قصة الشعر القصيرة التي ظهر بها في بداية الألفية الجديدة، ومن قصة الشعر الموهوك التي أغضبت أليكس فيرجسون إلى "الكورنروز" (الضفائر ذات الأصل الأفريقي)، وصولاً إلى كعكة الشعر التي كان يرتديها في فترة ريال مدريد - وانتشار حذاء Adidas Predator، والبحث عن قميصه الأيقوني رقم 7 لارتدائه على الملعب ولكن أيضاً في الشارع، في الحياة اليومية، حيث ربما لأول مرة يغزو كرة القدم مجال الموضة بشكل واعٍ.

كان الجميع يريدون أن يكونوا مثل بيكهام، يريدون أن يبدوا مثله، ولكن قبل كل شيء كان الجميع يحلمون بأن يركلوا الكرة مثله، بأسلوبه الفريد في التسديد، تلك الحركة الشهيرة والمميزة والقابلة للتعرف عليها لدرجة أنها أصبحت شعارًا وألهمت حتى عنوان الفيلم الذي جعل الجمهور يقع في حب كيرا نايتلي، "Bend it like Beckham" (اركلها مثل بيكهام).

لكن لم ينجح أحد أبدًا في الاقتراب ولو قليلاً من الكمال المطلق لتلك الحركة الفنية، التي تمكن بيكهام من خلالها من رسم مسارات دقيقة للغاية، بأناقة ورشاقة وطبيعية تنتمي إلى الفن: مثل ليوناردو دافنشي في "الرجل الفيتروفي"، كان بيكهام قادرًا على رسم خطوط بدقة علمية تقريبًا، مع تحكم وإتقان لا مثيل لهما.