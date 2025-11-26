تحوّل للاعب كرة سلة! .. فيرجيل فان دايك يورط ليفربول أمام آيندهوفن ويمنح واين روني مادة دسمة للسخرية منه

وفي هذا السياق.. ارتكب النجم فيرجيل فان دايك، قلب دفاع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، خطأً ساذجًا للغاية؛ وذلك في المواجهة ضد نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، مساء يوم الأربعاء.

ليفربول سقط أمام ضيفه آيندهوفن (1-4)، على ملعب "أنفيلد" في إنجلترا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

فان دايك أثناء محاولته إبعاد عرضية من "ركلة ركنية" لآيندهوفن؛ قام برفع يده بشكلٍ غريب - كما ولو كان لاعب كرة سلة -، وذلك داخل منطقة الـ18 لنادي ليفربول.

هُنا.. لم يتأخر الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز في احتساب "ركلة جزاء" للفريق الهولندي؛ بعد قيام فان دايك بإبعاد الكرة بـ"يده".

وحاول فان دايك أن يقنع الحكم، بأنه تعرض للدفع من لاعب آيندهوفن، قبل أن يلمس الكرة بيده؛ إلا أن هيرنانديز لم يقتنع بهذا الأمر، ليتمسك بقراره مع تأييد من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار".

وتمكن النجم الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش، جناح فريق آيندهوفن الأول لكرة القدم؛ من تنفيذ "الركلة الجزائية" بنجاح داخل الشباك الإنجليزية، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.