فيديو | على غرار إيكاردي .. شكوى ضد جون دوران بعد احتفاله "الجدلي" خلال ديربي فنربخشه وجلطة سراي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة الجولة الـ14 من الدوري التركي الممتاز بين فنربخشه وضيفه جلطة سراي مساء أمس الإثنين.

ودخل فنربخشه المباراة على أمل القفز على صدارة جلطة سراي لقمة جدول الترتيب، حيث يتفوق الأخير بفارق نقطة وحيدة عن منافسه (32 نقطة مقابل 31).

النجم الألماني ليروي ساني تقدم أولًا للضيوف بهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، لكن المهاجم الكولومبي جون دوران نجح في خطف نقطة التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 5+90 من عمر الديربي.

وكان دوران قد نزل بديلًا في الدقيقة 63 من عمر المباراة بدلًا من المهاجم المغربي يوسف النصيري، ليحقق المراد لفريقه بإحراز هدف في الوقت القاتل.

بهذه النتيجة يبقى الوضع كما هو عليه؛ جلطة سراي يتصدر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على فنربخشه "الوصيف".