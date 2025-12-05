فيديو | بخدعة ذكية بين طفلين .. كريستيانو رونالدو يستخدم ميسي في الإعلان عن أحدث مشاريعه!

اتجه كريستيانو رونالدو إلى استثمار جديد في عالم التكنولوجيا، من خلال مشروع "Perplexity"، وهو عبارة عن مساعد بحث يعتمد على "الذكاء الاصطناعي"، حيث يقدّم إجابات مباشرة ومدعومة بالمصادر ليدخل على خط المنافسة مع المنصات الأخرى المختصة بنفس المجال.

ويُعرف "Perplexity" بأنه مزيج بين محرك بحث ودردشة آلية؛ بدلًا من مجرد عرض قائمة من الروابط، فقط، بحيث يوفر هذا المحرك الذكي، آلية بحث خاصة عن رونالدو، وذلك في أعقاب الشراكة بينهما؛ حيث ستتم الإجابة على أي سؤال، خاص بالأسطورة البرتغالية.

وكان رونالدو قد روج للمشروع، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)؛ حيث كتب: "الفضول شرط للتميُّز.. تفوز عندما تواصل طرح أسئلة جديدة كل يوم. لهذا السبب.. يُشرفني أن أعلن عن استثماري في (Perplexity)؛ التي تعزز فضول العالم".

وشدد كريستيانو رونالدو على أنه من خلال شراكته مع "Perplexity"؛ سيُلهم الجميع لطرح أسئلة أكثر طموحًا، قائلًا: "أنها مجرد البداية".