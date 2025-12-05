فليك يكشف سر المشهد المؤثر مع رافينيا ويعلن "أنباء سعيدة" عن مصابي برشلونة قبل مواجهة بيتيس

في مؤتمر صحفي غلبت عليه الأجواء الإيجابية، خرج هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، من أجل الحديث عن آخر أخبار فريقه قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

الفريق تلقى هزيمة صادمة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ولكنه بعدها قرر الاستفاقة على الصعيد المحلي أمام ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد بانتصارين متتاليتين.

وقبل اللعب أمام بيتيس، غدًا، السبت، على ملعب الفريق الخصم، تطرق فليك إلى بعض الموضوعات الهامة التي تخص برشلونة، مثل تجديد عقد إريك جارسيا وتطورات عودة فيرمين لوبيز من الإصابة.