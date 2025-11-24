فليك: سعيد لعودة هذا اللاعب.. ولا يمكننا نسخ ما فعله جوارديولا!

استهل فليك حديثه بالتأكيد على الأهمية القصوى للمباراة في سياق ترتيب جدول دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لبرشلونة هو إنهاء المرحلة الحالية ضمن المراكز الثمانية الأولى لضمان التأهل المباشر وتجنب الحسابات المعقدة.

وقال فليك في مستهل تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "هدفنا هو الانتهاء في المراكز الثمانية الأولى، لكننا نعلم أن الأمر ليس سهلًا، والعام الماضي أظهر لنا أنه حتى لو لم تنته في المراكز الثمانية الأولى، فلا يزال بإمكانك الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع المدرب الألماني حديثه عن أهمية اللقاء وطبيعته الخاصة: "الشيء المهم هو أن نبذل قصارى جهدنا ونلعب بأعلى مستوى لدينا، لأنها دوري أبطال أوروبا اللعب ضد تشيلسي أمر رائع، لدي ذكريات جيدة جدًا هنا وآمل أن يكون غدًا ذكرى أخرى جيدة".

وعن تطور الفريق في الأسابيع الأخيرة وعودة المصابين، قال المدرب الألماني: "لا يمكنك أبدًا اختيار الوقت المناسب لمباراة مثل هذه كل مباراة مختلفة، أنا سعيد جدًا باللعب ضد تشيلسي لأنه يمكننا إظهار مدى جودتنا إنه اختبار جيد، لقد تحسن الفريق كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، ويعود العديد من اللاعبين، فرينكي دي يونج عاد، وماركوس راشفورد عاد، وسيكون رافينيا قادرًا على لعب المزيد من الدقائق، وآمل أن يعود بيدري، وبالطبع، جوان جارسيا عاد، وهذه أخبار جيدة".