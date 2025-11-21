إيقاف أكثر من ألف لاعب و149 حكمًا .. حملة قمع ضخمة في الدوري التركي بعد فضيحة المراهنات!

الأمر بتحقيق داخلي من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) تحول الآن إلى أزمة بعيدة المدى. كان الكشف الأولي عن اشتباه 149 حكماً ومساعداً في المراهنة على المباريات صادماً بما فيه الكفاية، لكن الأرقام استمرت في الازدياد حتى انفجرت الفضيحة في المجال العام.

وقد قامت السلطات بالفعل بإيقاف 1024 لاعباً من جميع الدوريات المحلية، وإغلاق الدوريين الثاني والثالث لمدة أسبوعين، واعتقال ثمانية أشخاص، من بينهم رئيس أحد الأندية الكبرى.

وتصاعدت الصدمة عندما تبين أن 27 لاعباً من الدوري الممتاز، من بينهم لاعبو كرة قدم من أندية عملاقة مثل جلطة سراي وبشكتاش وطرابزون سبور، كانوا من بين الأسماء المذكورة.

ومع تورط جميع الأندية العشرة الأولى تقريباً في التحقيق باستثناء فنربخشه، أصبحت المنافسة على اللقب في حالة من الفوضى.

وأوضح المدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، أن هذه ليست سوى البداية. وقال إن عمليات جديدة قد تبدأ في أي وقت، واعترف صراحة بأن المدربين ومسؤولي الأندية وحتى المعلقين قد يتم توريطهم في هذه الشبكة المتوسعة.

ويعمل المدعون العامون الأتراك الآن مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والإنتربول والهيئات التنظيمية الأجنبية للمراهنات في مونتينيجرو وقبرص وجورجيا لتتبع الشبكات الدولية المستخدمة في المراهنات غير القانونية.

وقال جورليك: "نحن نلاحق كل من تورط في الغش. سيكون هناك رؤساء أندية ومسؤولون تنفيذيين في الأندية ضمن التحقيقات... قد تكون هناك صلات بين الرؤساء والحكام والمدربين والمعلقين. نحن نحقق في كل شيء".