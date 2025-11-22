FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-JPNAFP
محمد سعيد

حسين عبد الغني يروي شهادته في قضية فراس البريكان: تحمل ضغوطًا لا تطاق.. والنصر خسر كثيرًا برحيله!

نجم الأهلي السابق يلوم إدارة الفتح على تصرفها..

كشف حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، تفاصيل جديدة حول مسيرة فراس البريكان، لاعب الأهلي الذي كان حديث وسائل الإعلام الرياضي في الفترة الماضية بسبب نزاعه مع ناديه السابق الفتح، الذي حسمه مركز التحكيم الرياضي.

مركز التحكيم أعلن براءة النادي الأهلي والبريكان، من كل الاتهامات الموجهة إليهما من الفتح؛ وذلك على خلفية تعاقد الراقي مع المهاجم الدولي صيف 2023، قادمًا من "النموذجي" بالذات.

وألزم مركز التحكيم نادي الفتح؛ بتحمل جميع مصاريف القضية، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة إلى كل من الأهلي والبريكان.

    تفاصيل شكوى نادي الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان

    النادي الأهلي تعاقد مع المهاجم الدولي فراس البريكان؛ قادمًا من صفوف فريق الفتح الأول لكرة القدم، صيف 2023.

    الصفقة تمت بعد أن فسخ البريكان عقده مع الفتح؛ بدفعه قيمة "الشرط الجزائي"، ومن ثم التوقيع مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    وبعد فترة طويلة من إتمام الصفقة، تخطت العام الكامل؛ قدّم الفتح شكوى إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، يطالب فيها بمعاقبة الأهلي والبريكان.

    واستند الفتح في شكواه، على أن الأهلي حوّل قيمة "الشرط الجزائي" في عقد البريكان مع النموذجي، إلى حسابات اللاعب البنكية؛ وذلك من أجل فسخه بشكلٍ رسمي، والانتقال إلى الراقي.

    واعتبر الفتح أن هذا الأمر يُعد تحريضًا من النادي الأهلي ومسؤوليه للاعب؛ الذي كان في "الفترة المحمية" من عقده، وبدون علم أو موافقه من ناديه الأصلي - أي النموذجي -.

    ومؤخرًا.. أصدر مركز التحكيم الرياضي قراره النهائي في القضية، ببراءة النادي الأهلي والبريكان من جميع التهم المنسوبة إليهما؛ مؤكدًا على أن الفتح لم يقدّم دليلًا ملموسًا واحدًا، يثبت تحريض الراقي للاعب.

  • ماذا قال حسين عبد الغني؟

    تحدث حسين عبد الغني في برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC"، قائلًا: "نادي الفتح بحث عن أكبر فائدة مالية من وراء قضية فراس البريكان، وهذا من حقه بكل تأكيد، لكنه لم يسلك الطريق الصحيح في قضيته".

    وأضاف: "أهم شيء في هذا الملف أن فراس البريكان انتهى من ذلك الكابوس، لأن مثل هذه القضايا العالقة تؤثر على اللاعب نفسيًا، حيث يتعرض لها بشكل كبير في حياته اليومية، وهو لاعب مميز وقدم مع الفتح أداءً مميزًا. ونادي الفتح له أيضًا فضل كبير على اللاعب".

    وكال نجم منتخب السعودية السابق، المديح لفراس البريكان، قائلًا: "فراس كان لديه نية واضحة بالرحيل عن الفتح إلى نادٍ أكبر، ولذلك وضع شرط جزائي في عقده مع الفتح، وهذا أمر طبيعي أن كل لاعب يبحث عن اللعب في نادٍ منافس على البطولات، وهذا لا يقلل من قيمة الفتح في شيء".

    وأوضح: "تعاملت مع فراس خلال فترة عملي في نادي النصر، وهو لاعب ذو عقلية مميزة، وللأسف نادي النصر خسر هذه الموهبة، حيث كانت عليه ضغوط كبيرة من جماهير العالمي، وأنا كنت شاهد على ذلك، إلا أنه كان ملتزمًا للغاية ولا يتحدث أو يرد بسوء على أي هجوم من الجماهير".

    وختم عبد الغني: "فراس ليس لاعبًا موهوبًا بنسبة 100%، لكنه يعوض ذلك بالحماس والقوة في الأداء، والأهم من ذلك هو أن لديه طموح وعقلية جيدة، لذلك تحول من لاعب متوسط إلى لاعب أساسي في منتخب السعودية والنادي الأهلي".

  • رد فعل فراس البريكان بعد براءته من قضية الفتح

    وفي هذا السياق.. بدأ النجم الدولي فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تعليقه على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي - سالف الذكر -؛ بالاستشهاد بـ"آية قرآنية".

    الآية التي استشهد بها البريكان، هي: "وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ"؛ في إشارة إلى نية نادي الفتح ومسؤوليه ضده، والتي جعلتهم يقدّمون الشكوى أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    ووجّه المهاجم الأهلاوي شكره إلى فريق الدفاع عنه، بقيادة المحامي عبدالله السليمان؛ نظرًا لكل ما قدّموه من جهود كبيرة، في هذه القضية.

    وأكد البريكان أنه لم يشعر بأي ضغط، خلال سير هذه القضية؛ وذلك بفضل دعم عائلته، وثقته في احترافية إدارة أعماله.

    وأضاف فراس البريكان: "كنت على يقين بأن إجراءات الانتقال من نادي الفتح إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ تمت بشكلٍ سليم، ومتوافق مع الأنظمة".

    رسالة من فراس البريكان إلى الأهلي وجماهيره

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم الدولي فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، شدد على أن قرار انتقاله من نادي الفتح إلى قلعة الراقي، صيف عام 2023؛ كان الأفضل في مسيرته الرياضية.

    وعن ذلك يقول البريكان؛ بالحرف الواحد: "أؤكد.. قراري بالانتقال إلى النادي الأهلي كان ولا يزال الأفضل في مسيرتي الكروية".

    وقدّم البريكان شكره إلى جماهير الأهلي، على دعمهم المتواصل له؛ داعيًا الله عز وجل أن يجعله عند حسن ظنهم دائمًا.

    أرقام فراس البريكان مع النادي الأهلي

    فراس البريكان البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من نادي الفتح.

    ومنذ الانضمام للأهلي.. لعب البريكان 93 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سواء المحلية أو الخارجية؛ مسجلًا خلالها 25 هدفًا وصانعًا 17 آخرين، مع التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

    وقبل الأهلي والفتح.. مثّل البريكان جميع الفئات السنية بنادي النصر؛ وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019، وحتى الرحيل نهائيًا في 2021.

