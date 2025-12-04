SSC Napoli v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
"لم أتدرب على التسديد" .. حارس نابولي يخطف الأضواء في كأس إيطاليا بسرعة ركلته الجنونية!

هل يصبح شقيق نجم الهلال، مشروع "روجيريو سيني الجديد"؟

"إذا كنتم في حاجة إليّ، فلا مشكلة لديّ في تنفيذها".. بتلك الكلمات كشف فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، عن لقطته البطولية، في مباراة كالياري، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا، بموسم 2025-2026.

من عادة حراس المرمى، أن ينالوا لقطة المباراة، بتصدٍّ إعجازي، أو منع هدف محقق، إلا أن فانيا سافيتش، انتزع الأضواء، بعدما سدد ركلة الترجيح في مواجهة كالياري، فما هو السبب؟

    ماذا حدث خلال المباراة؟

    وتقدم لورينزو لوكا بهدف لحامل لقب الكالتشيو، في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل سيباستيانو إسبيريتو لكالياري بالدقيقة 67، في مباراة ثمن نهائي كأس إيطاليا، التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

    هذا التعادل قاد الفريقين إلى ركلات الترجيح، والتي استمرت حتى الركلة العاشرة، حتى نجح أليساندرو بونجيورنو، في إحراز آخر ركلات نابولي، التي قادته إلى ربع النهائي، بنتيجة (9-8)، في الوقت الذي أهدر فيه زيتو لوفومبو الركلة الأخيرة لكالياري.

  • سافيتش يخطف اللقطة

    إذا نظرنا إلى المباراة بعين الأرقام، فإن إيليا كابريلي، حارس كالياري، تفوق على فانيا سافيتش، بعدما قام الأول بالتصدي لـ3 تسديدات من نابولي، جميعهم داخل منطقة الجزاء، خلال الوقت الأصلي، فضلًا عن التصدي لركلة ترجيح سددها نيريس.

    أما عن سافيتش، فرغم أنه لم يتصدّ لأي كرة في الـ90 دقيقة، إلا أنه خطف اللقطة، بعدما شارك في ركلات الترجيح، حيث قام بتنفيذ الركلة السابعة، ليسددها بنجاح على يمين الحارس كابريلي.

    شقيق سيرجي سافيتش، نجم لاتسيو السابق والهلال الحالي، أبهر الجميع أثناء تنفيذه لركلة الترجيح السابعة، لسببين..

    * تحمل ضغط تنفيذ الركلة السابعة، وسط الامتداد بعد الـ5 ركلات، واعتماد نتيجة المباراة على "ركلة ضد ركلة"، ما يعني أن إضاعة أي ركلة وتنفيذ المنافس للأخرى، يعني الخروج رسميًا من البطولة.

    * تسديد الكرة بقوة خرافية، وسرعة تتفوق على "مهاجمين"، ورغم أن حارس كالياري اتجه نحو الكرة، إلا أنه فوجئ بصاروخ يدك شباكه.

    رقم تاريخي .. هل يصبح فانيا "مشروع سيني الجديد؟"

    من جانبه، قال ريكاردو تريفيساني، الصحفي الإيطالي والمعلق الرياضي، عن ركلة سافيتش، "ربما تجاوزت سرعة ركلة جزاء فانيا 130 كم/ الساعة، وإذا تأكدت تلك المعلومة، فإن الركلة ستتجاوز سرعة ركلة كلوي كيلي، التي بلغت 111 كم/ الساعة، ما قد يجعل تسديدته واحدة من أقوى التسديدات في تاريخ كرة القدم".

    المثير في الأمر، أن الحارس صاحب الـ28 عامًا، كان على أعتاب إحراز هدف مذهل، في مواجهة سابقة بين (فريقه السابق) تورينو وكالياري، حينما توجه لتنفيذ ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90+2، ليسدد كرة صاروخية في منتصف المرمى، وكان حارس تورينو في اتجاهها أيضًا، إلا أنه فشل في تدارك سرعتها الخرافية، ولكن القدر حرم سافيتش من تسجيل الهدف، بعدما ارتطمت الكرة في العارضة.

    الحارس فانيا سافيتش، يبدو أنه أزال الغبار عن موهبته الرائعة في التسديد، التي قد تجعله مشروعًا جديدًا للأسطورة البرازيلية روجيريو سيني، أكبر حارس هدّاف في تاريخ كرة القدم، والذي سجل 129 هدف، معظمها من ركلات حرة وجزائيات، وواحدة من لعب مفتوح.

    لم أتدرب على التسديد!

    وزاد فانيا سافيتش، من غرابة اللقطة، حينما قال إنه كان يتدرب فقط على التصدي لركلات الترجيح، وليس في تنفيذها.

    وتحدث سافيتش لشبكة "سبورت ميدياست"، عقب المباراة، قائلًا "اتدرب فقط على صد ركلات الترجيح، لا التنفيذ،  لدينا بعض اللاعبين الجيدين في تنفيذ الركلات، ولكن إذا كنتم في حاجة إليّ، فلا مشكلة لديّ في تنفيذها أيضًا".

    حارس نابولي أبدى تعجبه فقط من طول ركلات الترجيح، بقوله إنه لم يشهد من قبل الوصول إلى 10 ركلات ترجيحية، واصفًأ الأمر بأنه غريب للغاية، ولكن الأهم أن نابولي تأهل إلى الجولة التالية.

    فانيا سافيتش .. "تصريح عمل" حرمه من إنجلترا

    وبعدما استهل فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، رحلته مع فويفودينا في درجة الشباب، كان الحارس المولود في إسبانيا، على أعتاب خوض تجربته الاحترافية الأولى في مانشستر يونايتد، خلال موسم 2014-2015، بعدما اتفق الناديان، على أن يقضي الحارس فترة إعارة مع فويفودينا في ذلك الموسم، قبل الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، إلا أن فشله في الحصول على "تصريح عمل"، قد دفع إدارة "الشياطين الحمر"، لإطلاق سراحه في نوفمبر 2015.

    وانتقل سافيتش إلى صفوف تورينو في عام 2017، وخاض 144 مباراة، إلا أنه "الإعارة" جعلته رحالة بين عدة أندية، مثل سبال واسكولي وستاندرد ليج، ثم نابولي الذي استعاره في يوليو 2025، مع بند يسمح بالشراء مقابل 21 مليون يورو.

    وكان فانيا سافيتش أحد أعضاء منتخب صربيا، الذي توج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، في عام 2015، بعد الفوز على البرازيل في النهائي (2-1).

