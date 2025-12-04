"لم أتدرب على التسديد" .. حارس نابولي يخطف الأضواء في كأس إيطاليا بسرعة ركلته الجنونية!

إذا نظرنا إلى المباراة بعين الأرقام، فإن إيليا كابريلي، حارس كالياري، تفوق على فانيا سافيتش، بعدما قام الأول بالتصدي لـ3 تسديدات من نابولي، جميعهم داخل منطقة الجزاء، خلال الوقت الأصلي، فضلًا عن التصدي لركلة ترجيح سددها نيريس.

أما عن سافيتش، فرغم أنه لم يتصدّ لأي كرة في الـ90 دقيقة، إلا أنه خطف اللقطة، بعدما شارك في ركلات الترجيح، حيث قام بتنفيذ الركلة السابعة، ليسددها بنجاح على يمين الحارس كابريلي.

شقيق سيرجي سافيتش، نجم لاتسيو السابق والهلال الحالي، أبهر الجميع أثناء تنفيذه لركلة الترجيح السابعة، لسببين..

* تحمل ضغط تنفيذ الركلة السابعة، وسط الامتداد بعد الـ5 ركلات، واعتماد نتيجة المباراة على "ركلة ضد ركلة"، ما يعني أن إضاعة أي ركلة وتنفيذ المنافس للأخرى، يعني الخروج رسميًا من البطولة.

* تسديد الكرة بقوة خرافية، وسرعة تتفوق على "مهاجمين"، ورغم أن حارس كالياري اتجه نحو الكرة، إلا أنه فوجئ بصاروخ يدك شباكه.