عين على الحكم | تدخل قوي على يامال.. برشلونة يُحرم من ركلة جزاء ضد ديبورتيفو ألافيس!

شهدت مباراة نادي برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، المقامة يوم السبت الـ 29 من نوفمبر 2025 في إطار الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني، واقعة تحكيمية جديدة أثارت موجة غضب واسعة في صفوف جماهير الفريق الكتالوني.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف الشوط الأول عندما تعرض النجم الشاب لامين يامال لاحتكاك قوي وسقوط واضح داخل منطقة جزاء ألافيس، لكن الحكم ميجيل أنخيل أورتيز أرياس قرر عدم احتساب أي شيء، وتجاهل مراجعة تقنية الفيديو رغم وضوح اللقطة.

هذه الحادثة تأتي لتزيد من الضغط على التحكيم الإسباني وتفتح مجددًا ملف القرارات المثيرة للجدل التي غالبًا ما تكون في قلب مواجهات برشلونة وريال مدريد.