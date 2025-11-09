FBL-EUR-C1-MAN CITY-DORTMUNDAFP
عين على الحكم | ركلة جزاء بـ"طرف الحذاء" .. كافاناج أثار الجدل مع ليفربول والآن مانشستر سيتي!

هل تتفق مع قرار الحكم في لك اللقطة؟

قدم الحكم الإنجليزي كريس كافاناج، لقطة مثيرة للجدل، في مباراة القمة التي تجمع بين مانشستر سيتي وليفربول، على ملعب الاتحاد، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي "2025-2026".

بداية اللقاء شهدت سيطرة من قِبل مانشستر سيتي، ونسبة أكبر من الضغط الهجومي، على الحارس مامارداشفيلي، حتى جاءت اللقطة الجدلية، التي قدمها كافاناج.

  • ماذا فعل كريس كافاناج؟

    وقرر الحكم الإنجليزي، أن يحتسب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة العاشرة، بداعي خطأ على حارس ليفربول مامارداشفيلي، في إعاقة الجناح جيريمي دوكو، أثناء التوغل داخل المنطقة، ومحاولة مراوغته.

    وجاء قرار كافاناج بعد توجهه إلى تقنية الفيديو "VAR"، قبل أن يعود ويحتسب ركلة الجزاء، إلا أن الحارس الجورجي ردّ هذا القرار المثير للجدل، وتصدى للجزائية التي سددها المهاجم إرلينج هالاند، ويفسد فرصة التقدم المبكر لكتيبة جوارديولا في الدقيقة 13.

    وجاء الحديث حول "جدل" احتساب ركلة الجزاء، بعد مراجعة اللقطة، والتي تثبت بأن تدخل مامارداشفيلي، على دوكو، لم يكن أكثر من "طرف" الحذاء، على قدم اللاعب، إلا أن الحكم اعتبر حارس ليفربول قد تسبب في إعاقة لاعب السيتي.

  • قرار كافاناج لا ينقذ السيتي .. فعلها مسبقًا مع ليفربول

    ما قدمه كافاناج في قمة مانشستر سيتي وليفربول، يعيد إلى الأذهان، الواقعة الجدلية التي قدمها الحكم الإنجليزي، في مباراة الليفر ضد كريستال بالاس في بطولة الدرع الخيرية.

    في مباراة الدرع الخيرية، ارتكب متوسط ميدان ليفربول، ماك أليستر، خطأ فادحًا بلمس الكرة، أثناء إرسال كرة عرضية إلى مهاجم كريستال بالاس، إسماعيلا سار، داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

    ورغم ذلك، إلا أن كريس كافاناج، قرر استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا، وسط التساؤلات حول قانونية القرار، الأمر الذي دفع المعلق الإنجليزي لقنوات بي إن سبورتس، بوصف الأمر بقوله "نحن في زمن لم نعد نعرف فيه ما هي لمسة اليد".

    ورغم ذلك، إلا أن "إنقاذ" ماك أليستر من طرد محتمل، لم يشفع في خسارة ليفربول للقب الدرع الخيرية، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي منحت كريستال بالاس اللقب الأول في تاريخه.

    هالاند يصحح الخطأ

    وتمكن إرلينج هالاند من تعويض فشله في التسجيل من علامة الجزاء، ليسجل هدف التقدم لمانشستر سيتي، في الدقيقة 28، بعدما استغل تمريرة عرضية من نونيز، ليضع كرة رأسية في شباك الحارس مامارداشفيلي.

    ورفع إرلينج هالاند رصيده إلى 13 هدفًا مع مانشستر سيتي، ليواصل ترابعه في صدارة هدافي البريمييرليج، في مواجهته أمام هداف الموسم الماضي، محمد صلاح.

    إلغاء هدف ليفربول

    الجدل لم يكن في لقطة ركلة الجزاء فقط، بل أيضًا في قرار الحكم كافاناج، بإلغاء هدف لصالح ليفربول، سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 38، مستغلًا تمريرة من ركلة ركنية، ليضع الكرة برأسية في الشباك.

    وقرر الحكم إلغاء هدف ليفربول، بداعي وجود روبرتسون في وضع تسلل، وتمركزه المؤثر على "رؤية" الحارس جيانلويجي دوناروما، أثناء رأسية فان دايك.

  • مسيرة الحكم كافاناج في موسم 2025-2026

    وتعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، هي المواجهة رقم 16 التي يديرها الحكم كريس كافاناج، خلال منافسات موسم 2025-2026.

    وأدار كافاناج العديد من المباريات، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والدرع الخيرية وكأس الرابطة، يمكن أن نستعرضها أبرزها في النقاط التالية..

    الدوري الإنجليزي:

    * الجولة الأولى: ليدز (1-0) إيفرتون.

    * الجولة الثانية: فولهام (1-1) مانشستر يونايتد.

    * الجولة الثالثة: ليفربول (1-0) آرسنال.

    * الجولة الرابعة: نيوكاسل (1-0) وولفرهامبتون.

    * الجولة الخامسة: برايتون (2-2) توتنهام.

    * الجولة السادسة: كريستال بالاس (2-1) ليفربول.

    * الجولة الثامنة: نوتنجهام فورست (0-3) تشيلسي.

    * الجولة العاشرة: بيرنلي (0-2) آرسنال.

    * الجولة الحادية عشرة: مانشستر سيتي ضد ليفربول.

    دوري أبطال أوروبا:

    * مرحلة الدوري: إنتر (3-0) سلافيا براج.

    * مرحلة الدوري: كيرات ألماتي (0-0) بافوس.

    الدرع الخيرية:

    * النهائي: كريستال بالاس (2-2) ليفربول "بالاس فاز بركلات الترجيح (5-4)".

    كأس الرابطة:

    * الدور الرابع: نيوكاسل (2-0) توتنهام.

    الفيلسوف يحتفل بمباراته الـ1000

    وتحمل مباراة مانشستر سيتي وليفربول، طابعًا خاصًا للمدرب الكتالوني، بيب جوارديولا، والذي يحتفل بتحقيق إنجاز تاريخي، بالوصول إلى 1000 مباراة في مسيرته التدريبية.

    ومنذ بدء مسيرته التدريبية في موسم 2007-2008، قاد جوارديولا 549 مباراة مع مانشستر سيتي، ليصبح الفريق الأكثر خوضًا للمباريات تحت قيادة "الفيلسوف"، فيما قاد 161 مباراة مع بايرن ميونخ، و247 مباراة مع برشلونة، وكذلك 42 مباراة مع الفريق الرديف ببرشلونة.

    وحقق جوارديولا أرقامًا مذهلة في رحلته التدريبية، حيث فاز في 715 مباراة من أصل 999، قبل مباراة الألف ضد ليفربول، كما توج بـ40 بطولة، منها 18 لقبًا مع مانشستر سيتي، والذي قاد لحصد لقب الدوري الإنجليزي "6" مرات.

    وتوج جوارديولا بألقاب الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي، كما حصد دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بواقع مرتين مع برشلونة ومرة مع مانشستر سيتي، ناهيك عن تحقيق السداسية مع العملاق الكتالوني في موسم 2008-2009، والخماسية مع السيتي في موسم 2022-2023.

    ويسعى جوارديولا لكتابة الانتصار في مباراته الألفية، والتي ستحمل طابعًا خاصًا، كونه سيصبح أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي.

