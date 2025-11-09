عين على الحكم | ركلة جزاء بـ"طرف الحذاء" .. كافاناج أثار الجدل مع ليفربول والآن مانشستر سيتي!

ما قدمه كافاناج في قمة مانشستر سيتي وليفربول، يعيد إلى الأذهان، الواقعة الجدلية التي قدمها الحكم الإنجليزي، في مباراة الليفر ضد كريستال بالاس في بطولة الدرع الخيرية.

في مباراة الدرع الخيرية، ارتكب متوسط ميدان ليفربول، ماك أليستر، خطأ فادحًا بلمس الكرة، أثناء إرسال كرة عرضية إلى مهاجم كريستال بالاس، إسماعيلا سار، داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

ورغم ذلك، إلا أن كريس كافاناج، قرر استئناف اللعب دون احتساب ركلة جزاء، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا، وسط التساؤلات حول قانونية القرار، الأمر الذي دفع المعلق الإنجليزي لقنوات بي إن سبورتس، بوصف الأمر بقوله "نحن في زمن لم نعد نعرف فيه ما هي لمسة اليد".

ورغم ذلك، إلا أن "إنقاذ" ماك أليستر من طرد محتمل، لم يشفع في خسارة ليفربول للقب الدرع الخيرية، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي منحت كريستال بالاس اللقب الأول في تاريخه.