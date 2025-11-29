عين على الحكم | ترك المخطئ وعاقب الضحية .. معاناة نجم الهلال تتواصل مع رامساس "جيسوس أهانه لنفس السبب"!

وكان جورج جيسوس، المدير الفني السابق، للهلال، قد شن هجومًا على دوناتاس رامساس، بسبب واقعة سابقة، ارتبطت أيضًا باللاعب حسان تمبكتي.

جاء ذلك، عقب مباراة الهلال والتعاون، في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي، في موسم 2024-2025، ورغم فوز الأزرق في تلك المواجهة بنتيجة (2-0)، إلا أن ذلك لم يمنع المدرب البرتغالي من انتقاد التحكيم.

جاء ذلك بعدما أشهر الحكم دوناتاس رامساس، بطاقة صفراء في وجه حسان تمبكتي، وهو القرار الذي أثار غضب جيسوس، كون هذا الإنذار قد تسبب في إيقافه، وغيابه عن ديربي النصر، في الجولة 26 من المسابقة.

وقال جيسوس، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الإنذار الذي ناله حسان تمبكتي، غير مستحق، كونه جاء من لعبة عادية، مضيفًا "الحكم لم يقرأ اللقطة بشكل جيد، لأنه أتى من دوري ضعيف جدًا، وهو الدوري الليتواني، والمعروف هو من قبله من السلفادور، وأتمنى أن يتم استقطاب حكام مميزين".