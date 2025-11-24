العمر مجرد رقم "لم تعد كذبة الآن"! .. دراسة طبية تكشف عن سن كريستيانو رونالدو البيولوجي

لا يزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، يُبهر عشاقه في كل مكان؛ وذلك من خلال مستوياته الرائعة فوق أرضية الملعب، وتسجيله العديد من الأهداف.

آخر العروض الكروية الرائعة التي قدّمها رونالدو إلى عشاقه؛ كانت في فوز النصر (4-1) على نادي الخليج مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وسجل الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، هدفًا من رباعية الفريق النصراوي في شباك الخليج؛ حيث جاء بطريقة ساحرة للناظرين، من خلال مقصية خلفية رائعة.