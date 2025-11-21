لا تعبث مع "العقيد الهابط"! .. عمر السومة يستعيد شبابه من جديد ويظهر "وجهه المستفز" ضد جماهير الخلود

لا يهم كم عمره أو الفريق الذي يلعب بين صفوفه؛ فلاعب مثل الأسطورة السورية عمر السومة، يحب أن يثبت نفسه في كل مباراة يخوضها.

نعم.. في مباريات كثيرة قد لا يظهر السومة بمستواه القديم، وهذا الأمر طبيعي للغاية بوصوله إلى سن الـ36 ولعبه في نادٍ بحجم الحزم؛ ولكنه لا يزال يقاتل فوق أرضية المستطيل الأخضر، ويسجل الأهداف أيضًا.

هذا حدث في ديربي الرس بين الحزم ومستضيفه الخلود، مساء اليوم الجمعة؛ حيث سجل السومة هدفًا، ليقود فريقه للفوز (2-1) في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتقدّم الخلود أولًا في الدقيقة الثالثة، عن طريق نجمه راميرو إنريكي؛ قبل أن يُعدل إلياس موكوانا للحزم في الدقيقة 30، ليضيف السومة الثاني بعدها بـ7 دقائق فقط.

وبهذه النتيجة.. وصل الحزم إلى نقطته التاسعة، في "المركز الثاني عشر" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ متخلفًا بفارق الأهداف عن الخلود "العاشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور السومة في ديربي الحزم والخلود، مساء اليوم الجمعة..