وسط أفضلية كبيرة لبايرن ميونخ في الشوط الأول من مواجهة باريس سان جيرمان، فاجأ النجم عثمان ديمبيلي مدربه الإسباني لويس إنريكي بمفاجأة غير سارة، فور إحرازه هدف التعادل، الذي أُلغي بعد ذلك.
باريس في ورطة .. موقف حرج لإنريكي خلال مواجهة بايرن ميونخ بسبب عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي ينهمر بالبكاء!
بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على باريس
يحل البافاري بقيادة مديره الفني فينسنت كومباني حاليًا ضيفًا على فريق العاصمة الفرنسية بقيادة لويس إنريكي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026. (تحديث - انتهى اللقاء بفوز بايرن ميونخ 2-1)
المباراة تعتبر بمثابة الثأر، حيث عطل الفريق الألماني مشوار باريس سان جيرمان في النسخة الماضية من البطولة القارية (2024-2025)، وقتما لقنه الهزيمة بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.
لكن المثير وقتها أن تلك الهزيمة كانت نقطة انطلاق لكتيبة إنريكي، التي حققت خمسة انتصارات متتالية بعدها، وشقت طريقها حتى توجت باللقب القاري في النهاية.
إصابة مفاجئة لعثمان ديمبيلي
بايرن ميونخ لم يمنح أصحاب الأرض فرصة جس نبض في بداية المباراة، حيث افتتح التهديف سريعًا في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عن طريق نجمه الكولومبي لويس دياز.
وأتيحت الفرصة لباريس للعودة محرزًا هدف التعادل في الدقيقة 23 عن طريق نجمه عثمان ديمبيلي، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد إشارة من حكام تقنية الفيديو.
لكن كانت المفاجأة بعد إلغاء الهدف مباشرةً، حيث أجرى لويس إنريكي تغييرًا مفاجئًا بسحب ديمبيلي، والدفع بالكوري الجنوبي لي كانج إن.
إصابة جديدة لديمبيلي
صاحب الـ28 عامًا لم يُظهر أي رد فعل يشير إلى تعرضه لإصابة أثناء الـ24 دقيقة التي شارك بها، لكنه فور التغيير اتجه لغرف خلع الملابس رفقة الجهاز الطبي، ما أكد معاناته من شيء ما، في انتظار الإعلان الرسمي من ناديه.
هذه الإصابة هي الثالثة التي يتعرض لها المهاجم الفرنسي في الموسم الجاري منذ التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي، إذ لم يتمكن من استعادة عافيته من وقتها.
منذ إصابته في معسكر المنتخب الفرنسي في سبتمبر الماضي، لم يخض ديمبيلي أي مباراة لمدة 90 دقيقة كاملة، حيث كانت أكثر فترة مشاركة له لمدة 62 دقيقة أمام لوريان في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، والتي تم استبداله وقتها أيضًا لمعاناته من الإجهاد وعدم الجاهزية.
إصابة أشرف حكيمي وانهماره في البكاء
في إطار المباراة نفسها، خسر باريس سان جيرمان نجم آخر أثناء أحداث شوط اللقاء الأول ألا وهو الظهير المغربي أشرف حكيمي..
أسد الأطلس سقط مصابًا في كرة مشتركة مع الكولومبي لويس دياز، إذ عرقله الأخير من الخلف بقوة ما أدى لالتواء في قدمه بشكل خطير تحت جسد منافسه.
الإصابة استدعت تدخل الجهاز الطبي، الذي لم ينجح في إسعاف اللاعب على أرض الملعب في ظل قوة الإصابة، فيما انهمر حكيمي باكيًا بشدة من الألم قبل أن يخرج متكئًا على زملائه.
واضطر الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني إلى اللجوء لتقنية الفيديو لمراجعة الحالة، ليقرر بعدها إلغاء الكارت الأصفر لدياز، مع طرده بكارت أحمر مباشر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
ماذا قدم ديمبيلي في الموسم الجاري؟
باحتساب الـ24 دقيقة التي شارك بها الليلة في بداية مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، فقد خاض ديمبيلي تسع مباريات في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.
فيما غاب المهاجم الفرنسي عن سبع مواجهات لباريس في 2025-2026، خمس منها في الدوري المحلي، خسر خلالها رفاقه سبع نقاط، بالتعادل في مباراتين أمام ليل (1-1) وستراسبورج (3-3)، فيما خسر أمام مارسيليا (1-0)، بينما انتصر أمام لانس (2-0)، وأوكسير (2-0).
أما على الصعيد القاري، فلم يتلق باريس أي هزيمة في غياب عثمان، حيث انتصر أمام أتالانتا (4-0) ثم أمام برشلونة (2-1)، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
أشرف حكيمي في موسم 2025-2026
صاحب الـ27 عامًا يقدم موسمًا فرديًا أكثر من رائع كما هي عادته في السنوات الأخيرة، رغم البداية المتواضعة لفريقه في الموسم الجاري.
وشارك حكيمي في 14 مباراة مع باريس خلال 2025-2026، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.
ولم يغب المغربي سوى عن مباراتين فقط لباريس منذ بداية الموسم الجاري؛ أمام ستراسبورج ولوريان في الجولتين الثامنة والعاشرة من الدوري الفرنسي، قبل أن يتعرض للإصابة أمام باريس.
مشوار باريس وبايرن في دوري الأبطال 2025-2026
في الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا، وكما ذكرنا سلفًا، افتتح باريس مشواره بفوزين أمام أتالانتا وبرشلونة، فيما كان انتصاره الثالث أمام باير ليفركوزن الألماني بسباعية مقابل هدفين.
بالانتقال للبافاري فقد حقق ثلاثة انتصارات في أول ثلاث جولات من البطولة القارية هو الآخر؛ أمام آينتراخت فرانكفورت (3-1)، بافوس (5-1)، وكلوب بروج (4-0).