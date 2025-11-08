Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

"صفقة مواليد وعودة لاعب ستغير الصورة تمامًا" .. الزلال يدافع عن مستقبل سيموني إنزاجي مع الهلال بدليل دامغ!

الانتصارات تدعم موقف المدرب الإيطالي رغم الملاحظات على الأداء الدفاع

دافع الإعلامي عبد العزيز الزلال، عن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال، أمام الحملات القوية التي تشكك في قدراته مع الزعيم والأصوات المطالبة برحيله، في ظل عدم اقتناعها بأداء الفريق خلال المنافسات المحلية والقارية والذي يميل أكثر إلى الدفاع، رغم النتائج الجيدة التي يحققها.

وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الجماهير التي رأت أداء الفريق متراجعًا بعض الشيء في البطولات المحلية، خصوصًا مع تفوق الغريم التقليدي النصر على مستوى دوري روشن، وتحت قيادة مدرب الهلال السابق جورج جيسوس، مما فتح أبواب المقارنات بين مستوى الفريق قبل ومع إنزاجي.

    الهلال يسير بخطوات ثابتة مع إنزاجي

    الهلال فاز بنتيجة (4-2) على فريق النجمة؛ أمس الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، 2025-2026.

    تقدم النجمة بهدف لازارو في الدقيقة 3، ثم رد سالم الدوسري بالتعادل في الدقيقة 10، فيما تسبب روبن نيفيش في هدف ثانٍ للنجمة، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 60، قبل أن ينتفض الزعيم بثلاثية ثيو هيرنانديز وروبن نيفيش والدوسري في الدقائق 71 و78 و90.

    وبهذه النتيجة، وصل الهلال إلى نقطته الـ20، محتلًا "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطة عن النصر المتصدر والذي لعب مباراة أقل؛ بينما تجمد النجمة في قاع الترتيب، بدون أي نقطة.

  • ماذا قال عبد العزيز الزلال؟

    الإعلامي عبد العزيز الزلال، تحدث خلال برنامج "أكشن مع وليد" عبر فضائية "MBC أكشن" عن مستقبل المدرب الإيطالي مع الهلال، قائلًا: "يجب أن يستمر سيموني إنزاجي وفقًا للنتائج التي يحققها مع الهلال منذ توليه المسؤولية، وفي الدوري حقق 7 انتصارات مع 4 مباريات خرج منها الفريق بشباك نظيفة، والمدرب يسير برتم تصاعدي".

    وأضاف: "إنزاجي من المدربين القلائل الذين لا يتكلمون كثيرًا، ورغم أن فريقه لم يخض سوى أسبوعين فقط في معسكر الإعداد مقارنة بباقي الفرق التي خاضت شهرًا كاملًا، يبدو الهلال جاهزًا بشكل كبير".

    وتابع الزلال: "في التوقف الدولي لكأس العرب سيحظى إنزاجي بفرصة جمع لاعبيه الأجانب وسيعمل على رفع كفاءة الفريق فنيًا وبدنيًا. الهلال بالفعل يحتاج مع عودة كانسيلو من الإصابة، إلى بعض التدعيمات في شهر يناير لمساعدة إنزاجي للظهور بشكل هجومي مميز، وتحديدًا تبديل كايو سيزار بلاعب مواليد آخر، وقتها شكل الفريق سيتغير". 

    وختم: "إنزاجي مستمر مع الهلال لنهاية الموسم لأنه يستحق ذلك، وشاهدنا ذلك أمام مانشستر سيتي وريال مدريد، الفريق لعب 8 مباريات في 15 يومًا تقريبًا وهذا أمر يمثل إرهاقًا بدنيًا كبيرًا ويؤثر على شكل الفريق".

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    نتائج الهلال تحت قيادة سيموني إنزاجي

    حافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم، مع مدربه إنزاجي، منذ بداية موسم 2025-2026، حيث جاءت نتائجه على النحو التالي..

    * الفوز على الرياض (2-0) في الجولة الأولى من دوري روشن.

    * التعادل مع القادسية (2-2) في الجولة الثانية من دوري روشن.

    * الفوز على الدحيل القطري (2-1) في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * التعادل مع الأهلي (3-3) في الجولة الثالثة من دوري روشن.

    * الفوز على العدالة (1-0) في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الفوز على الأخدود (3-1)، في الجولة الرابعة من دوري روشن.

    * الفوز على ناساف الأوزبكي (3-2)، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على الاتفاق (5-0)، في الجولة الخامسة من دوري روشن.

    * الفوز على السد القطري (3-1)، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على الاتحاد (2-0) في الجولة السادسة من دوري روشن.

    * الفوز على الأخدود (1-0)، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الفوز على الشباب (1-0) في الجولة السابعة من دوري روشن.

    * الفوز على الغرافة القطري (2-1)، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على النجمة (4-2) في الجولة الثامنة من دوري روشن.

