"عرض جديد ينتظره في يناير" .. موقف الهلال من استمرار عبد الإله المالكي بعد تصريح الراتب وأزمة الخلود!

لاعب الوسط الدولي بدأ مسيرته الكروية في عالم الساحرة المستديرة من الفئات السنية لنادي الوحيدة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لفرسان مكة في يوليو 2015.
ومع الوحدة، شارك المالكي في 63 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة آخرين.
لكن في صيف عام 2019، رحل المالكي من الوحدة إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، استمرت لمدة عامين ونصف.
وخاض لاعب الوسط السعودي 72 مباراة مع النمور في مختلف البطولات، محرزًا ثلاثة أهداف وصانعًا لخمسة آخرين.
لكن في شتاء عام 2022، ومع دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، وقع عبدالإله المالكي لصالح الهلال، على أن ينضم له مجانًا في صيف العام ذاته، لكن في الأخير اشترى الزعيم المدة المتبقية في عقده مع النادي الجداوي مقابل 1.65 مليون يورو.
فيما شهدت فترة المالكي مع الهلال – المستمرة حاليًا – مشاركة الأقل طوال مسيرته بواقع 15 مباراة فقط وتسجيل هدف وحيد.
بل وخلال تلك الفترة، خرج المالكي معارًا من الزعيم إلى الاتفاق لمدة موسم وحيد (2024-2025)، خاض خلاله 23 لقاء.
وبخلاف تهميش دوره مع الهلال سواء لأسباب فنية أو لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين، فقد عرف خلال تلك الفترة طريق البطولات، متوجًا بالدوري السعودي 2023-24، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسمي 2022-23 و2023-24.
وبتخصيص الحديث عن الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي لم يخض المالكي سوى أربع مباريات فقط في مختلف البطولات، بواقع 111 دقيقة، لم يكن أساسيًا في أي منها، ولم يُكمل 90 دقيقة كاملة سوى أمام العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.