أحمد فرهود

عادل بولبينة أمام فرصة ذهبية في كأس العرب 2025! .. نجم واحد يتلاعب بملايين الاتحاد و"أين كانت أندية السعودية منه؟"

نجم الدحيل يثبت إمكاناته الكبيرة على أنقاض الاتحاد..

هُناك بعض المباريات التي تظل خالدة في أذهان لاعبين بأعينهم؛ وليس شرطًا أن تكون بسبب أنها مواجهة نهائية أو حاسمة على لقبٍ ما، بل لكونها بداية تعرف الجماهير بهم.

ويُمكن أن تكون مباراة نادي الدحيل القطري ضد ضيفه عملاق جدة الاتحاد؛ هكذا بالنسبة للنجم الجزائري الشاب عادل بولبينة، الذي سجل 3 أهداف "هاتريك".

بولبينة لعب دورًا كبيرًا للغاية في فوز الدحيل (4-2) على الاتحاد، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ليس هذا فقط.. هذا النجم الجزائري سجل هدفًا شخصيًا رابعًا، ألغاه الحكم بداعي التسلل؛ إلى جانب تألق الحارس الصربي لنادي الاتحاد بريدراج رايكوفيتش أمامه، وحرمانه من ثنائية أخرى.

وبعيدًا عن أهدافه.. تلاعب عادل بولبينة بدفاعات ووسط العميد الاتحادي - الذين كلفوا الملايين -؛ وذلك من خلال مهاراته وسرعاته الكبيرتين، ليجعل من نفسه رجلًا للمباراة بدون أي منازع.

والحقيقة أن بولبينة ليس بالاسم المغمور كليًا، ولكن ربما لم يركز معه الكثيرين؛ وذلك قبل مواجهة الدحيل والاتحاد، مساء اليوم الإثنين.

وسنستعرض من ناحيتنا بعض النقاط المهمة؛ وذلك بعد ظهور بولبينة الرائع في مباراة الدحيل والاتحاد، في ليلة الإثنين الآسيوية..  

  • عادل بولبينة.. جناح أيسر بـ"مرونة تكتيكية" رائعة

    أثبت النجم الجزائري عادل بولبينة، جناح أيسر فريق الدحيل الأول لكرة القدم، في مواجهة عملاق جدة نادي الاتحاد، مساء اليوم الإثنين، مرونة تكتيكية رائعة.

    نعم.. بولبينة هو جناح أيسر في الأساس؛ إلا أنه لعب معظم الدقائق ضد نادي الاتحاد على الطرف الأيمن، وفي عمق الملعب أيضًا.

    وأجاد النجم الجزائري البالغ من العمر 22 سنة، في المراكز الجديدة التي لعب فيها ضد العميد الاتحادي؛ بل ووصل إلى مرحلة الإبداع، مع تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

    وتنوعت أهداف بولبينة ضد الاتحاد؛ ما بين التسديد القوي المتقن والمهارة والسرعة، إلى جانب اتخاذ القرارات السليمة.

    * أرقام عادل بولبينة مع نادي الدحيل القطري:

    - مباريات: 17.

    - دقائق: 1.249.

    - مساهمات تهديفية: 13.

    - أهداف: 8.

    - تمريرات حاسمة: 5.

  • Zamalek v RSB Berkane - CAF Confederation Cup FinalGetty Images Sport

    على جماهير الزمالك "عض أصابع الندم" لضياع صفقة عادل بولبينة

    يُعتبر نادي الدحيل القطري؛ هو أول تجربة احترافية للنجم الجزائري الشاب عادل بولبينة، خارج بلاده.

    وبولبينة هو أحد أبناء نادي بارادو الجزائري؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2021.

    وعلى مدار 4 سنوات مع الفريق الأول لنادي بارادو؛ أبدع بولبينة بشكلٍ كبير للغاية، وذلك على النحو التالي:

    - مباريات: 106.

    - دقائق: 7.324.

    - مساهمات تهديفية: 55.

    - أهداف: 36.

    - تمريرات حاسمة: 19.

    ولفتت مستويات بولبينة مع بارادو، أنظار العملاقين المصريين الأهلي والزمالك؛ خاصة إدارة القلعة البيضاء، التي دخلت في مفاوضات جادة مع النادي الجزائري لضمه.

    لكن.. في النهاية فشلت مفاوضات الزمالك مع بارادو بسبب المطالب المالية الضخمة؛ إلى جانب دخول الدحيل القطري في الصفقة، والذي حسمها مقابل 3.5 مليون يورو.

    والكل يعلم مُعاناة الزمالك المالية؛ إلا أن هذا لا يمنع أن نقول بإنه يحق لجمهور هذا النادي المصري الكبير، أن يعض أصابع الندم على ضياع مثل هذه الموهبة الكبيرة.

  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    لنتساءل بعد مباراة الاتحاد.. أين كانت أندية السعودية من عادل بولبينة؟

    ومن حيث توقفنا بخصوص متابعة عملاقي مصر الأهلي والزمالك، للنجم الجزائري الشاب عادل بولبينة؛ سنبدأ حديثنا الآن عن الأندية السعودية، وغياب النظرة الجادة إلى الدوريات العربية.

    ومع الطفرة الهائلة في الرياضة السعودية، أصبحت جميع الأندية؛ تركز على جلب النجوم الكبار من الدوريات الأوروبية، أو حتى الأسماء أصحاب المهارات الكبيرة في الملاعب البرازيلية مثلًا.

    لذلك.. يتم تجاهُل أسماء موهوبة مثل الجزائري الشاب عادل بولبينة؛ الذي يملك إمكانات فنية كبيرة جدًا، ونضجًا تكتيكيًا أيضًا.

    النضج التكتيكي تحدثنا عنه سابقًا، من خلال إجادته في مراكز غير المكان المُعتاد عليه كـ"جناح أيسر"؛ بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى التي ظهرت ضد نادي الاتحاد، على النحو التالي:

    * أولًا: ضرب المساحات؛ من خلال استغلال الفراغات بين خطي الوسط والدفاع.

    * ثانيًا: الربط مع زملائه؛ من خلال تبادل المراكز فوق أرضية الملعب.

    ونحن نجد الكثير من اللاعبين المحترفين في الملاعب السعودية، لا يستطيعوا أداء مثل هذه الأدوار؛ ما يجعلنا نتساءل عن كيفية التغافل عن موهبة بهذا الحجم.

    وقد تكون بطولة كأس العرب للمنتخبات 2025، والتي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها من 1 إلى 18 ديسمبر، فرصة لتعرف الأندية السعودية أكثر على إمكانات بولبينة؛ حيث تم استدعائه إلى قائمة منتخب الجزائر، بشكلٍ رسمي.

  • Adil BoulbinaAl Duhail media

    عادل بولبينة.. بين البحث عن المال والاحتراف الأوروبي!

    وأخيرًا.. يجب أن نتوقف عند نقطة مهمة؛ وهي أن النجم الجزائري الشاب عادل بولبينة كان مرشحًا قويًا للاحتراف الأوروبي صيف 2025، قبل أن يختار الانضمام إلى الدحيل القطري.

    وهُنا يجب أن نتساءل: "هل بولبينة يبحث عن المال أكثر من كرة القدم.. أم أنها خطوة مدروسة في مسيرته الكروية؟!".

    وصرح نجم مصر الأسبق أحمد حسام ميدو، عندما كان يتولى منصبًا في اللجنة الفنية بنادي الزمالك؛ أن القلعة البيضاء تنافس فرق أوروبية عديدة، للتعاقد مع بولبينة.

    أيضًا.. أكد مسؤولو نادي بارادو وقتها، أن بولبينة لا يُمانع في الانتقال إلى الزمالك أو الأندية العربية؛ ولكنه يضع الاحتراف الأوروبي، كخيار أول بالنسبة له.

    إلا أننا فوجئنا في النهاية بالنجم الجزائري الشاب، ينتقل إلى فريق الدحيل الأول لكرة القدم؛ بل وينافس في دوري أبطال آسيا "النخبة"، بدلًا من المسابقات الأوروبية.

    هذا التحوّل في موقف عادل بولبينة، قد يكون له مبررين لا ثالث لهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: حصول اللاعب على عرض مالي ضخم؛ غيّر من وجهة نظره الكروية.

    * ثانيًا:  خوف اللاعب من الاحتراف الأوروبي مباشرة؛ مع تفضيله اكتساب الخبرة أولًا في أحد الملاعب العربية.

    المهم أننا أمام موهبة جزائرية كبيرة بالفعل؛ لكن يجب أن ننتظر لنتعرف على عقليته الاحترافية بشكلٍ أكبر، خلال الفترة القادمة.