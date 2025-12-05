صاحبها كان يعمل في النصر .. سعود عبدالحميد ينقل وكالته إلى شركة بدلًا من أحمد المعلم!

بدأ اللاعب السعودي سعود عبدالحميد، البالغ من العمر 26 عامًا، رحلته في عالم كرة القدم عبر الفئات السنية لنادي الاتحاد، قبل أن يتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول في يوليو 2018.
وخلال ثلاثة مواسم ونصف مع "النمور"، شارك سعود في 89 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 9 أهداف أخرى، إلا أن البطولات غابت عن خزائنه في تلك الفترة.
وفي شتاء 2022، انتقل عبدالحميد إلى صفوف الهلال بعد دخول عقده الفترة الحرة، ليقضي مع الفريق العاصمي موسمين ونصف، ويصبح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الزعيم.
مع الهلال، خاض الظهير السعودي 115 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 هدفًا، مساهماً بشكل واضح في الأداء الهجومي للفريق.
وعلى مستوى الإنجازات، عرف سعود طريق البطولات مع الهلال، حيث أحرز ستة ألقاب: الدوري السعودي للمحترفين مرتين (2021-2022 و2023-2024)، كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين (2022-2023 و2023-2024)، وكأس السوبر السعودي مرتين (2023-2024 و2024-2025)، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا في استعادة الزعيم لمكانته المحلية.