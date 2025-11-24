Murad Hawsawi Khaleej Hilal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

"هذا سعر مراد هوساوي" .. مسؤول الخليج يرد على شرط الـ100 مليون وحقيقة توقف مفاوضات الهلال!

سجل هدفًا بطريقة رائعة في شباك النصر..

أصبح مراد هوساوي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، محور حديث الأوساط الرياضية، بعد تأكيد مسؤولي النادي بأن الهلال دخل في مفاوضات معه من أجل الحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة الشتوية.

وأفادت تقارير بأن صفقة مراد هوساوي قد تشهد صراعًا في الميركاتو الشتوي، بعد دخول نادي الاتحاد في السباق، رغم التأكيد أن الهلال هو النادي الوحيد الذي قدم خطابًا رسميًا للخليج، فيما جاءت العروض الأخرى "شفهية".

  • صراع الكبار يدفع رئيس الخليج للتراجع

    وكان أحمد خريده، رئيس نادي الخليج، قد صرّح بأن الإدارة تلقت عرضًا رسميًا من شركة نادي الهلال، للتعاقد مع نجم الفريق مراد هوساوي، وهو أمر غير مستغرب؛ نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة.

    واستدرك خريده بأن تركيز النادي الحالي منصب على استكمال الموسم بنجاح، وتحقيق نتائج إيجابية، مضيفًا "مراد قطعة مهمة جدًا في الفريق، وهدفنا أن يستمر معنا لتحقيق أهداف النادي.

    لم نصل إلى 100 مليون!

    وأكدت تقارير إعلامية، في وقت سابق، أن إدارة نادي الخليج، وضعت شرطًا ماليًا ضخمًا، من أجل الموافقة على رحيل مراد هوساوي، بقيمة 100 مليون ريال سعودي، كحد أدنى لأي عرض رسمي يقدم للاعب الذي يرتبط مع "الدانة" بعقد حتى عام 2029.

    في المقابل، أكد حسين الدبيس، مدير الكرة بنادي الخليج، في تصريحات عبر برنامج "في 90"، على فضائية الرياضية السعودية، أن ما تردد بشأن الـ100 مليون، مجرد اجتهادات صحفية، مضيفًا "لم تخرج أرقام من النادي بهذا الشكل".

    وأقرّ الدبيس بدخول أكثر من نادٍ في مفاوضات مع الخليج، من أجل هوساوي، وخاصة الهلال الذي دخل في مفاوضات رسمية.

  • سعر هوساوي وحقيقة إيقاف المفاوضات مع الهلال

    ونفى حسين الدبيس أيضًا، أي أنباء حول توقف الهلال في مفاوضاته لضم هوساوي، بسبب تدخل بعض الشخصيات الأخرى.

    وتلقى مسؤول الخليج سؤالًا بشأن السعر المناسب لصفقة مراد هوساوي، ليجيب بقوله "بحسب سعر السوق، أن تتعاقد مع لاعب سعودي يشارك مع المنتخب حاليًا، تصل قيمته لما بين 50 و70 مليون ريال، فما بالك أيضًا، بأن اللاعب في الـ23 من عمره، ويلعب أساسيًا مع فريقه".

  • الاتحاد يحتاج إلى هوساوي

    وفي هذا السياق، قال الإعلامي علي المرشود، إن الاتحاد هو أكثر نادٍ يحتاج إلى مراد هوساوي، مقارنة بأندية الشركات الأربع الكبار "الهلال، النصر، الأهلي"؛ كون كل فريق منهم يمتلك لاعبًا أجنبيًا وبدلاء محليين في مركز المحور.

    وقال المرشود إن الاتحاد لا يملك بديلًا محليًا في مركز المحور سوى عوض الناشري، معلقًا على وجود حامد الغامدي وفيصل الغامدي أيضًا في تشكيل العميد، بقوله "مع احترامي، لم نراهم".

    وأضاف "إذا رأينا النصر، ستجد علي الحسن وعبد الملك الجابر وعبد الله الخيبري، وفي الهلال ناصر الدوسري وكنو مع سافيتش ونيفيش، وفي الأهلي ستجد زياد الجهني وعيد المولد مع كيسييه".

    وسلط المرشود الضوء على أزمة اللاعبين المحليين الذين لا يجدون فرصة مع الأندية الكبرى، بعدما يفاجأون بطريقة لعب و"تكتيك" مختلف مع مدرب جديد، فضلًا عن طريقة تعاطي اللاعب وعدم سعيه للتطوير، فيرحل بعد عامين أو ثلاثة إلى نادٍ آخر.

    وتحدث المرشود عن بعض الأندية التي وصفها بأنها "محطة فحص للاعبين"، على غرار التعاون والخليج حاليًا، والفيصلي والفيحاء في مواسم سابقة، بأنها محطات مناسبة لأي لاعب يرغب في إثبات ذاته.

  • مراد هوساوي .. هدف رائع ضد النصر

    من أبرز ما يميز مراد هوساوي، هو قدرته على إرسال التمريرات الطويلة "المتقنة" إلى الأطراف، من أجل بناء الهجمة، وأيضًا في افتكاك الكرة، وهو خيار مثالي كلاعب "بوكس تو بوكس"، في ظل تحركاته وانتشاره في الملعب، ودقة تمريراته القصيرة.

    أضف إلى ذلك، شخصية اللاعب القوية، وثقته العالية، التي قادته لمواجهة أسماء كبيرة دون أي خوف، وبثبات ممتاز على أرض الملعب، وظهر ذلك جليًا في مباراة النصر، حيث وقع على هدف رائع في شباك الحارس نواف العقيدي، خلال الدقيقة 47، بتصويبة قوية من أول لمسة خارج منطقة الجزاء.

    نجم الوسط السعودي حصل على بطاقة صفراء مبكرة جدًا، بعد 3 دقائق من انطلاق اللعب، ورغم هذا حافظ على هدوئه ورباطة جأشه حتى النهاية دون أن يتعرض للبطاقة الثانية والطرد، ويُحسب له أن قدم أداءً قويًا في الجانب الدفاعي والضغط والتدخلات الناجحة دفاعيًا رغم هذا القلق من البطاقة الحمراء.

    ورغم ذلك، إلا أن مباراة النصر كانت شاهدة على مؤشر "مقلق" لهوساوي، وهو كثرة حصوله على البطاقات الصفراء، حيث نال 5 بطاقات صفراء في 8 مباريات شارك فيها - حتى الآن - في دوري روشن، هذا الموسم، ما تسبب في إيقافه خلال مباراة الحزم، بالجولة الثامنة.