سباعية مهينة ورحلة عذاب 600 ميل… فريق إنجليزي ينهار ويعتذر لجماهيره على طريقته الخاصة!

تحدث تومي ويدرينجتون، مدرب إيستبورن، عن الهزيمة في مقابلة عاطفية بعد المباراة، واعترف صراحةً بحجم النكسة. وقال: "أشعر بالحرج. الحرج هو أول ما أشعر به. أعتقد أنه منذ وقت طويل جدًا، إن لم يكن أبدًا، لم أشعر أن معظم اللاعبين الذين كانوا على أرض الملعب، ليس جميعهم، ولكن معظمهم، سمحوا، بالمناسبة، لفريق جيد، توركوي هو أفضل فريق رأيته في هذه الدرجة هذا الموسم بفارق كبير، ولكنهم سمحوا لهم بالدخول في وتيرة وجدنا صعوبة في كسرها، كما تعلمون، والعودة إلى المباراة، لذلك، على الرغم من أننا حظينا بفرص لتسجيل الأهداف، كان يجب أن نسجلها، ثلاثة أو أربعة أهداف، ولكن كان يجب أن نسجل أكثر من السبعة أهداف التي سجلناها. وكان ذلك في النهاية لأننا فعلنا ذلك، في رأيي، على أشخاص ضعفاء العزيمة حقًا."

وفي حديثه عن خططه مع الفريق، أضاف ويدرينجتون: "حسنًا، كان الخطة هي منحهم قسطًا من الراحة لأنهم مروا بفترة طويلة جدًا من السبت، الثلاثاء، السبت، الثلاثاء. ولكن لأكون صادقًا معك، أعني، أنا في حالة ذهنية مضطربة في الوقت الحالي، وأعتقد أن لدي وقتًا كافيًا في الحافلة للتفكير في الأمر."

وأكد مدرب إيستبورن أن تغييرات كبيرة قد تكون مطلوبة بعد هذا الأداء السيئ. وأضاف: "لكن علينا فقط تغيير استراتيجيتنا، وسواء كان ذلك تغييراً في الموظفين أو تغييراً في الاستراتيجية، فهذا أمر لا يمكنني تجاهله".

ثم وجه ويدرينجتون انتباهه إلى المشجعين المسافرين وأعرب بوضوح عن شعوره بالمسؤولية الشخصية. وقال: "نعم، اسمعوا، أنا لا أعتذر أبدًا للمشجعين لأنهم هم المشجعون. وأنا أعرف سكان إيستبورن، وقد دفعوا ثمن التذاكر والنقود ليأتوا إلى هنا. أقول لكم الآن، سيتم تعويضهم عن ذلك بطريقة أو بأخرى. من غير المقبول أن نقدم هذا الأداء لأشخاص سافروا خمس أو ست ساعات. بعضهم جاءوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ونحن أفسدناها تمامًا، وبالتأكيد أفسدنا عطلتي."