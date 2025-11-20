رئيس ليفربول يعترف: كنا مستعدين لترك محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مجانًا!

في اعتراف صادم لجماهير ليفربول، كشف رئيس النادي توم فيرنر أن الإدارة كانت على استعداد كامل لترك النجمين محمد صلاح وفيرجيل فان دايك يغادران مجانًا في الصيف الماضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق لتجديد عقديهما في اللحظات الأخيرة.

التصريحات جاءت خلال حديثه لموقع ذا أتلتيك، ضمن مقتطفات من كتاب “Walk On: Inside Arne Slot’s Liverpool”، للصحفي جيمس بيرس، والذي ألقى الضوء على كواليس مرحلة حساسة رافقت مسيرة الفريق خلال موسمه الأخير.

وكان صلاح وفان دايك في العام الأخير من عقديهما مع النادي، بينما كانت المفاوضات تسير بوتيرة بطيئة وبصعوبة كبيرة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي شديد لمعرفة ما إذا كان ليفربول سينجح في الإبقاء على اثنين من أهم لاعبيه في العصر الحديث. ومع استمرار الغموض حتى نهاية الربيع الماضي، جاءت تجديدات العقود لتضع حدًا لمخاوف امتدت لأشهر.

لكن فيرنر كشف أن المفاوضات كادت تنهار في أكثر من مرحلة، لافتًا إلى أن إدارة مجموعة فينواي الرياضية (FSG) كانت واضحة في موقفها: "إما الاتفاق وفق شروط مالية عادلة للنادي.. أو الافتراق دون ضغط".. وأكد أن العامل الأكبر في نجاح الملف كان الصبر والهدوء اللذان أظهرهما المدير الرياضي ريتشارد هيوز، الذي لعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة الفريق بعد تولي المدرب آرني سلوت القيادة الفنية.