في حين أن المنتخب الفرنسي قد تأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فإن مسألة خلافة ديدييه ديشان تثير الجدل بالفعل.
"نحترم زيدان ولكن".. رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف الموعد المتوقع لتعيين خليفة ديشان
محاولة لتجنب أي تشتيت
يُذكر اسم زين الدين زيدان، الشخصية البارزة في كرة القدم الفرنسية والحائز السابق على جائزة الكرة الذهبية، بانتظام كمدرب مستقبلي لمنتخب الديوك.
ولكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحرص على توضيح الموقف لتجنب أي تشتيت للانتباه. وقد أوضح فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الخطوط العريضة لعملية انتقال السلطة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، احتراماً لديدير ديشامب وطاقمه.
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ليس في عجلة من أمره بشأن خلافة ديدييه ديشان
ديدييه ديشان، الذي يقود المنتخب الفرنسي منذ أربعة عشر عامًا، سيخوض دقائقه الأخيرة على مقعد المدرب خلال كأس العالم 2026. بعد وصوله إلى ربع النهائي في 2014، وفوزه بكأس العالم في 2018، وخسارته النهائي أمام الأرجنتين في 2022، لتنتهي ولايته بحصيلة رائعة.
ويعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إدارة هذه المرحلة الانتقالية بحذر واحترام للعمل الذي تم إنجازه. وقد ذكر فيليب ديالو:"هذا ليس توتراً زائفاً على الإطلاق. إنه مجرد احترام للفريق الحالي، فديدييه وطاقمه موجودون منذ أربعة عشر عاماً. لا أريد إدخال عناصر قد تعطل استعدادات المنتخب الفرنسي".
كما أشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى زين الدين زيدان، الذي يُتوقع أن يخلفه: "أكنّ احترامًا كبيرًا لزين الدين زيدان لما قدمه لكرة القدم الفرنسية، ولكن أيضًا لما أظهره كمدرب". مع التأكيد على إعجاب الاتحاد بمسيرة بطل كأس العالم 1998، يشدد فيليب ديالو على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
فيليب ديالو يكشف عن توقيت التعيين المحتمل لزيدان
أوضح فيليب ديالو أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لديه فرصتان استراتيجيتان للإعلان عن خليفة ديدييه ديشان. الخيار الأول يتعلق بالفترة التي تلي مباشرة كأس العالم 2026.
وأما الخيار الثاني، وهو الأكثر توقعًا، فيكون قبل ذلك بوقت كافٍ حتى لا يؤثر على استعدادات المنتخب. وقد أوضح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قائلاً: "هناك فترة زمنية مبكرة قليلاً وبعيدة بما يكفي عن المرحلة النهائية من كأس العالم، حيث يمكن الإعلان عن ذلك برفقة ديدييه ديشان حتى يكون هناك انسجام في تولي زمام الأمور في المنتخب الفرنسي".
يعكس هذا النهج رغبة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في الحفاظ على بيئة هادئة للاعبين والطاقم الفني، مع الاستعداد بشكل منهجي لما بعد ديشان. لذا، لا تزال مسألة زين الدين زيدان مفتوحة، لكن فيليب ديالو يريد أن تتوفر جميع الشروط قبل الإعلان رسميًا عن الاختيار.
إعلان متوقع قبل كأس العالم 2026
وفقًا للجدول الزمني الذي أشارت إليه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد يتم الإعلان الرسمي عن الخلافة قبل بدء كأس العالم، ويفضل أن يكون ذلك بين مارس وأبريل 2026.
ويوضح فيليب ديالو في تصريحات نقلتها "فوت ميركاتو":"أحد الخيارات هو نهاية الربع الأول من عام 2026، حوالي مارس-أبريل، حتى يكون هناك وقت كافٍ قبل المرحلة النهائية. لا أريد أن يكون هناك أي اضطراب".
يأتي هذا الإعلان في إطار خطة انتقالية واضحة وسيتيح لديدييه ديشان إنهاء مسيرته في ظروف هادئة. للذكر، ستخوض المنتخب الفرنسي مباراتين وديتين خلال الفترة الدولية المقبلة، من 23 إلى 31 مارس 2026، قبل أن تغادر للمشاركة في كأس العالم من 11 يونيو إلى 19 يوليو. وبذلك، يعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجمع بين الاستعداد الرياضي والتخطيط الاستراتيجي لضمان انتقال سلس لمهمة قيادة الديوك.