"نحترم زيدان ولكن".. رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف الموعد المتوقع لتعيين خليفة ديشان

ديدييه ديشان، الذي يقود المنتخب الفرنسي منذ أربعة عشر عامًا، سيخوض دقائقه الأخيرة على مقعد المدرب خلال كأس العالم 2026. بعد وصوله إلى ربع النهائي في 2014، وفوزه بكأس العالم في 2018، وخسارته النهائي أمام الأرجنتين في 2022، لتنتهي ولايته بحصيلة رائعة.

ويعتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إدارة هذه المرحلة الانتقالية بحذر واحترام للعمل الذي تم إنجازه. وقد ذكر فيليب ديالو:"هذا ليس توتراً زائفاً على الإطلاق. إنه مجرد احترام للفريق الحالي، فديدييه وطاقمه موجودون منذ أربعة عشر عاماً. لا أريد إدخال عناصر قد تعطل استعدادات المنتخب الفرنسي".

كما أشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى زين الدين زيدان، الذي يُتوقع أن يخلفه: "أكنّ احترامًا كبيرًا لزين الدين زيدان لما قدمه لكرة القدم الفرنسية، ولكن أيضًا لما أظهره كمدرب". مع التأكيد على إعجاب الاتحاد بمسيرة بطل كأس العالم 1998، يشدد فيليب ديالو على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.