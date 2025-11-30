أسد المغرب افترس ريال مدريد.. ورسالة السامبا تحاصر ألونسو: لا تعبث مع ملوك أوروبا!

البداية يجب أن تكون مع رجل المباراة الأول بلا منازع، عز الدين أوناحي، النجم المغربي لم يكتفِ بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 44، ليصبح أول على بعد هدفين من أفضل مواسمه تهديفيًا ونحن لا نزال في الأول من ديسمبر، بل قدم درسًا مجانيًا في كيفية السيطرة على خط الوسط.

لغة الأرقام هنا تتحدث عن هيمنة مطلقة وليست مجرد تألق عابر، أوناحي كان سدًا منيعًا ومحركًا هجوميًا في آن واحد؛ فقد ربح 11 التحامًا أرضيًا، وهو رقم مرعب يوضح شراسته في افتكاك الكرة من بين أقدام نجوم ريال مدريد الذين بدوا كالأشباح أمامه.

لم يتوقف الأمر عند الجانب البدني، بل أظهر مهارة فائقة بـ 4 مراوغات ناجحة كسرت خطوط ضغط ألونسو، بالإضافة لتقديم تمريرتين مفتاحيتين كادتا أن تضاعفا النتيجة.

أوناحي تحرك بحرية تامة في المساحات التي تركها وسط مدريد المباح، وكان الرئة التي تنفس منها جيرونا طوال الشوط الأول وأجزاء من الشوط الثاني، جاعلًا من وسط الملكي مجرد متفرجين في حضرة إبداعه.