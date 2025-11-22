"دعونا نفعل الشيء ذاته" .. رسالة غاضبة من روبن دياش بعد قرار الحكم الغريب في هدف نيوكاسل!

الهزيمة أمام نيوكاسل، جعلت مانشستر سيتي، يتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليأتي خلف تشيلسي الذي فاز على بيرنلي بثنائية.
وبات السيتي مهددًا بالابتعاد بفارق 7 نقاط عن آرسنال، إذا ما فاز المتصدر في ديربي شمال لندن، أمام توتنهام، في قمة الأحد.
وفضل جوارديولا عدم التعليق على مدى تأثير هذه الخسارة على آمال مانشستر سيتي في سباق لقب البريمييرليج، مكتفيًا بالقول "الموسم طويل للغاية".
وأشاد جوارديولا بأداء كتيبة إيدي هاو، قائلًا "نيوكاسل فريق كبير، ولاعبون كبار، وكذلك المدرب، لذلك للأسف لم نتمكن الليلة من الاستفادة من الزخم الذي كان لدينا. كانت مباراة ممتعة، حظينا بفرص، ثم حدث تغيير في الزخم، وفي النهاية لم نتمكن من الفوز".
وأضاف "أنا متأكد أن جميع الفرق تفضل اللعب على أرضها، بدلًا من اللعب خارج الأرض، ونحن لسنا استثناءً في ذلك. لطالما كان نيوكاسل منافسًا صعبًا، حتى عندما كان في مركز متأخر في الجدول، وبعد هزيمتين متتاليتين. لقد قاتلنا، وكان اللاعبون حاضرين، ولكننا لم نتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة".
ويطمح مانشستر سيتي نحو تجاوز آثار تلك الهزيمة، حيث تستعد كتيبة جوارديولا لمهمة أوروبية جديدة، بملاقاة باير ليفركوزن على ملعب الاتحاد، الثلاثاء المُقبل، في خامس جولات التشامبيونزليج.